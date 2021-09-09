حزنا على وفاة شقيقه بالسرطان.. انتحار فرد أمن بمقر شركته في الشيخ زايد

تخلص فرد أمن من حياته شنقا بمنطقة الشيخ زايد حيث قام بشنق نفسه داخل مقر الشركة التي يعمل بها.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من القائمين على شركة بنطاق دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالعثور على جثة شاب مشنوقا، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.



انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الواقعة وتبين العثور على جثة فرد أمن معلقا من رقبته في جنش حديدي بالسقف، أشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن الشاب أقدم على الانتحار ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



أضافت تحريات المقدم إسلام سمير وكيل فرقة الشيخ زايد ان المنتحر يمر بأزمة نفسية حزنا على وفاة شقيقه، وتبين أن شقيقه فارق الحياة منذ عام حيث كان مريضا بالسرطان وعقب وفاته دخل الشاب في حالة حزن شديدة تحولت لأزمة نفسية دفعته للانتحار.