بـ انجاز تاريخي لـ ميسي ...الأرجنتين ينهي الشوط الأول بالتقدم على بوليفيا

انتهت أحداث الشوط الاول بين منتخب الارجنتين امام بوليفيا في اطار منافسات الجوله العاشره من تصفيات امريكا الجنوبية المؤهله لـ كاس العالم قطر 2022 بتقدم الارجنتين بهدف نظيف

وأحرز ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان هدف الارجنتين في الدقيقة الـ 14 من المباراة من تسديده صاروخيه

ووصل ميسي لـ الهدف الـ 77 وأصبح يعادل رقم بيليه كافضل هداف في تاريخ أمريكا الجنوبية

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي :



حراسة المرمى: موسو.

الدفاع: بيزيلا ، أكونا ، مولينا ، أوتاميندى.,

الوسط: دى بول ، باريديس ،

الهجوم: ميسي ، دى ماريا و لاوتارو مارتينيز.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 15 نقطة بينما يحتل منتخب بوليفيا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.