عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعداد لمواجهة موسم السيول والإمطار الغزيرة بالمحافظات..

شعراوي: إصلاح وتجديد أعمدة الانارة ومراجعة محطات وخطوط الصرف الصحي ومخرات السيول

اجتماع الاستعداد
اجتماع الاستعداد لموسم الامطار

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، باستضافة الوزارة لاجتماع تنسيقي بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة الاستعداد لموسم الشتاء وتوقعات سقوط الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية .

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة للمحافظات لمواجهة موسم الأمطار العزيزة والسيول خلال فصلي الخريف و الشتاء .

وقال وزير التنمية المحلية أن الاجتماع شارك فيه ممثلين من وزارتي الموارد المائية والرى والكهرباء والطاقة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولى محافظات (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية) للتعامل مع ملف الأمطار الغزيرة والسيول .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة الكهرباء للمرور على الأعمدة وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال و المرور على أعمدة الإنارة فى الشوارع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكيد من جاهزية الأعمدة وخطوط الكهرباء لعدم التعرض لماس كهربائى وقت الأمطار وسرعة عمل إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم الموافقة على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرور على محطات الصرف والمعالجة والوقوف على أى معوقات وسرعة تلافيها ، مضيفاً أنه تم  تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات ووزارة الموارد المائية والرى للمرور على مخرات السيول والوقوف على المعوقات لتلافيها .

وأكد " شعراوى " أنه تم التأكيد أيضاً على ضرورة إعداد خطة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات وكذا محطات الصرف والـتأكيد على توافر المولد الإحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على إستيعاب وتشغيل المحطة حال إنقطاع التيار الكهربائى.

كما أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم التأكيد على  ضرورة تحديث البيانات والمعلومات بغرف عمليات المحافظات وإعداد خطة محكمة للتعامل وقت الأمطار وتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بمواجهة موسم الأمطار والتعامل معها ومراجعة مدى الكفاءة الفنية لها .

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين كافة الجهات للوقوف على المعوقات.

WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.55 AM (1) - Copy - Copy
WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.55 AM (1) - Copy - Copy
WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.55 AM - Copy (2)
WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.55 AM - Copy (2)
WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.54 AM (2) - Copy
WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.54 AM (2) - Copy
WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.54 AM - Copy
WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.54 AM - Copy
WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.53 AM (2) - Copy
WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.53 AM (2) - Copy
WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.53 AM
WhatsApp Image 2021-09-10 at 8.29.53 AM
شعراوى اعمدة الانارة مخرات السيول وزير التنمية المحلية موسم الشتاء سقوط الأمطار

موضوعات متعلقة

شعراوى: "حياة كريمة" تستهدف 4.5 مليون مواطن فى 375 تجمعا ريفيا بتكلفة 6.38 مليار جنيه

مركز التنمية المحلية يحتفل بتخريج 135 من العاملين بالمحافظات

ترشيحاتنا

هذه مقرات المخابرات الغربية بـ سوريا.. كواليس أخطر عاصفة بفلوريدا.. وفاة 14 مريض كورونا حرقاً بمقدونيا.. قتيلا وعشرات المفقودين بالهند.. صحف الإمارات اليوم

مئوية الترسانة.. حسن الشاذلي صاحب الفضل في بطولة الدوري الوحيدة للشواكيش

انتشار أمني بمحيط الغلق الجزئي شارع فيصل مع شارع ضياء لمدة ٣ أيام

ريلمي: لن يتم إطلاق هواتف Realme 9 هذا العام

بداية من اليوم.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وبداية لموسم الأمطار

بعد قرون طويلة.. معبد خنوم في الأقصر يتألق بألوانه ونقوشه الفريدة بعد الترميم.. صور وفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

القوى العاملة تحذر من أساليب النصب بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ