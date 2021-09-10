شعراوي: إصلاح وتجديد أعمدة الانارة ومراجعة محطات وخطوط الصرف الصحي ومخرات السيول

استعداد لمواجهة موسم السيول والإمطار الغزيرة بالمحافظات..

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، باستضافة الوزارة لاجتماع تنسيقي بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة الاستعداد لموسم الشتاء وتوقعات سقوط الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية .

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة للمحافظات لمواجهة موسم الأمطار العزيزة والسيول خلال فصلي الخريف و الشتاء .

وقال وزير التنمية المحلية أن الاجتماع شارك فيه ممثلين من وزارتي الموارد المائية والرى والكهرباء والطاقة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولى محافظات (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية) للتعامل مع ملف الأمطار الغزيرة والسيول .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة الكهرباء للمرور على الأعمدة وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال و المرور على أعمدة الإنارة فى الشوارع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكيد من جاهزية الأعمدة وخطوط الكهرباء لعدم التعرض لماس كهربائى وقت الأمطار وسرعة عمل إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم الموافقة على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرور على محطات الصرف والمعالجة والوقوف على أى معوقات وسرعة تلافيها ، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات ووزارة الموارد المائية والرى للمرور على مخرات السيول والوقوف على المعوقات لتلافيها .

وأكد " شعراوى " أنه تم التأكيد أيضاً على ضرورة إعداد خطة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات وكذا محطات الصرف والـتأكيد على توافر المولد الإحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على إستيعاب وتشغيل المحطة حال إنقطاع التيار الكهربائى.

كما أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم التأكيد على ضرورة تحديث البيانات والمعلومات بغرف عمليات المحافظات وإعداد خطة محكمة للتعامل وقت الأمطار وتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بمواجهة موسم الأمطار والتعامل معها ومراجعة مدى الكفاءة الفنية لها .

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين كافة الجهات للوقوف على المعوقات.

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