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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: التسجيل بموقع وزارة الصحة شرط الحصول على لقاح كورونا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان استمرار حملة تطعيم منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا، إضافة إلى بدء حملة لتطعيم طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

 

يأتي ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.

 

وصرح الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، بأن الجامعة بدأت بتوفير اللقاح للطلاب، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم .

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وأعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان، أنه على الطلاب الراغبين فى الحصول على التطعيم  سرعة تسجيل بياناتهم في الاستمارة التالية:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb5BqhNpDiYSQChVM4XpnZi87XB1fM4O1HVRHDNQT_8fq10A/viewform?fbclid=IwAR3UP07CIycNW9HxJlfnkv6az3L1twoUbKDV5_sV9q12GhPLfgjH-CmcQsM


وأعلنت جامعة حلوان عن قواعد حصول الطلاب على اللقاح وشملت:


التسجيل بموقع وزارة الصحة والحصول على الكود الخاص بلقاح كورونا

لن يتم تطعيم اي شخص الا الذي بحوزته صوره البطاقه الشخصيه مدون عليها رقم الموبايل والكود الخاص به المكون من ٢٠ رقم.

نوع اللقاح: سينوفاك.

للحصول على التطعيم، يجب ألا تكون قد حصلت على الجرعة الأولى من أي جهة سواء كانت وزارة الصحة أو الجامعة. 

موعد الجرعة الثانية: بعد ٣ أسابيع من الجرعة الأولى.

 

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