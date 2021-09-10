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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 … تعرف على أقسام كلية حقوق القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن معلومات كليات جامعة القاهرة ومن بينها كلية الحقوق بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.
 
فى هذا التقرير ننشر لكم كل ما يتعلق بكلية الحقوق جامعة القاهرة .


أقسام الكلية 


تحتوى كلية الحقوق على عدد كبير من الاقسام وهى :
1- قسم الشريعة الإسلامية 
2- قسم القانون المدنى 
3- قسم القانون التجارى 
4- قسم القانون الجنائى 
5- قسم القانون الدولى الخاص 
6- قسم المرافقات 
7- قسم المالية العامة والقانون المالي 
8- قسم فلسفة القانون وتاريخه 
9- قسم التشريعات الاجتماعية 
10- قسم القانون الدولى العام 

 

شروط القبول للبرامج 


قسم الفرنساوى 
ان يكون الطالب قد حصل على بطاقة الترشيح لكلية الحقوق جامعة القاهرة 
اجتياز الاختبار التحريرى والشفوى 
قسم الانجليزى 
ترشيح الطالب لكلية الحقوق جامعة القاهرة 
حصول الطالب على 80% فى اللغة الانجليزية 

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تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن كلية الحقوق جامعة القاهرة


 
الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية


1- شهادة الثانوية العامة 
2- شهادة ميلاد حديثة 
3- صور شخصية 
4- الرقم القومى 
5- نموذج 2 جند للذكور 
6- بطاقة الترشيح

رئيس جامعة القاهرة كلية الحقوق طلاب الثانوية العامة شروط القبول حقوق القاهرة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

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