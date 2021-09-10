وزير السياحة يزور متحف بوشكين للفنون الجميلة في موسكو

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والسفير ايهاب نصر سفير مصر في روسيا زيارة لمتحف بوشكين للفنون الجميلة، أثناء تواجده بالعاصمة الروسية موسكو لعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع الجانب الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي والأثري.

كان في استقبالهما مديرة المتحف والتي اصطحبتهما في جولة داخل المتحف تعرفا خلالها على الأقسام المختلفة وأهم القطع المعروضة به، خاصة تلك الخاصة بكنوز مدينة سيينا في ايطاليا.

وكان وزير السياحة والآثار والسفير المصري في موسكو قد اجتمعا، أمس الخميس، علي مأدبة عشاء أقيمت في السفارة المصرية مع مديري المتاحف الرئيسة والرسمية في موسكو: متحف بوشكين للفنون الجميلة، وتاريخ الدولة و متحف الدولة لفنون شعوب الشرق، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات العلمية وتدريب الأثريين والمرممين.