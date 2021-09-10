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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الجنايني على رأس المرشحين لتولي منصب رئيس رابطة الأندية

عمرو الجنايني
عمرو الجنايني

اقتربت الرياضة المصرية من إنشاء رابطة الأندية للدوري التي ينادي بها العديد من مسؤولي الرياضة خلال الفترة الأخيرة، لكي يصبح أكثر احترافية مما هو عليه.

وعلم صدى البلد من مصدر مقرب لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تولت مهام رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم قبل انتهاء مدتهم وتولي أحمد مجاهد ولجنته الثلاثية، أنه على أتم الاستعداد لتولى رئاسة رابطة أندية الدوري، ويعتبر أن هذا الوقت المناسب لإدارة هذا المنصب لتطوير الكرة.

وترددت أنباء خلال اجتماع الأندية السابق مع الاتحاد المصري لكرة القدم أن، عمرو الجنايني هو المرشح الأبرز لرئاسة رابطة الدوري.

يرى الكثير من بين أندية الدوري أن عمرو الجنايني هو الأجدر بهذا المنصب، وذلك لما كان يقوم به خلال الفترة السابقة وقت توليه رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤقتاََ.

اتحاد الكرة يدعو الاندية لحسم انتخابات رابطة الأندية..

دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي اليوم إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

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وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

أضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الـ18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.

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