الحل الأمثل لـ منع ظهور التجاعيد العميقة بنسبة 60%.. تفاصيل

نصحت الدكتور دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، باستخدام كريم بينكي كل ساعتين؛ عند التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة على الشواطئ، وفي أثناء السفر.



وأوضحت الدكتورة دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج "حياتك صحتك" ، أن صابونة " العسل " تساعد على تفتيح البشرة ، بخلاصة العرقسوس، مكملة أن كريم بينكى مكوناته طبيعية يحمى البشرة من الأشعة الفوق البنفسجية وتساعدنا على التخلص من البقع والتصبغات والنمش.



ونوهت بأن البشرة فى عمر مبكر من العمر تحتوى على الكولاجين، والفيتامينات، وبمرور العمر تظهر علامات التقدم فى السن والشيخوخة ، ويحدث نقص فى المعادن ، الفيتامينات ، والكولاجين .





ولفتت إلى أن كريم بينكي مناسب لجميع الأعمار، ولـ جميع أنواع البشرة، موضحة أن الكريم آمن لأصحاب البشرة الحساسة، ومرخص من وزارة الصحة، وهو الحل البديل لحقن الفيلر، لقدرته فى التخلص من التجاعيد العميقة بنسبة 60%.

وأضافت ، أن "بينكي" غير موجود فقط على شكل كريم، بل إن الشركة أنتجت من نفس المكونات صابونة للبشرة، تحتوي على زيت الزيتون، وزبدة الشيا.