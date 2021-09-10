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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشارقة يفوز على الوصل 3-2 في الدوري الإماراتي

الشارقة
الشارقة

فاز فريق الشارقة على نظيره الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإماراتي “ دوري أدنوك”.

ولعب فريق الشارقة المباراة منقوصًا من خدمات لاعبه صالح الحسن منذ الدقيقة 12، بعد تحصله على البطاقة الحمراء، متسببًا في ضربة جزاء للوصل.

ونجح فابيو ليما في تسجيل هدف التقدم للوصل في الدقيقة 13 من ضربة جزائية ناجحة، قبل أن يضاعف عبدالله غانم مدافع الشارقة من تأخر فريقه بهدف ثان سجله في شباكه بالخطأ في الدقيقة 60.

ونجح فريق الشارقة في تحقيق ريمونتادا، حيث سجل لاعبه كايو لوكاس الهدف الأول في الدقيقة 69، أعقبه الكونغولي بين مالانجو بالهدف الثاني في الدقيقة 71.

وعاد مالانجو ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 94، ليحقق نقاط المباراة الثلاث للشارقة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشارقة للنقطة التاسعة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الوصل عند 4 نقاط في المركز السادس.

 

الشارقة الدوري الإماراتي مالانجو لوكاس أدنوك

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