عوض تاج الدين: لقاح كورونا لا يمنع من الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، إن الذى أصيب بفيروس كورونا يحصل أجسام مناعية، معقبا: "لكن خلال تلك الفترة اللي بيجيله فيها أجسام مناعية ويكون ليه مقاومة أحسن ضد المرض.. ومن الممكن أن يصاب مرة أخرى به حتي إن لم تأت له أعراض قوية".

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،أن الغالبية العظمي من حالات كورونا تكون حالات بسيطة وليست شديدة، موضحا أن المناعة الناتجة عن الفيروس محدودة، موضحا أن تطعيم كورونا مهم جدا.

وتابع أن تطعيم كورونا لايمنع الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية، ناصحا الفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة بالحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية.