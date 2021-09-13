نوفارتس: حقن 23 مريضا بالضمور العضلي في شهر واحد أمر غير مسبوق

كشف على عمرمدير قطاعات اقتصاديات الدواء بـ شركة نوفارتس مصر، أن الفحوصات الطبية قبل العلاج، تمثل حجر الأساس فى علاج مرضى الضمور العضلى، متابعا: شحن العلاج وتوفيره لمصر بعد الاتفاقية أمر رائع وهام.



وأكمل خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة “أون إي”: مصر تعد من أوائل الدول التي تقوم بحقن عدد كبير من مرضى الضمور خلال شهر، حيث تم حقن 23 حالة خلال شهر،مشددا على أن هذا الأمر لم يحدث من قبل فى دول العالم.



وأضاف: “حقن 23 طفل فى شهر واحد أمر غير مسبوق، كما أن مصر بها مبادرات كثيرة ينشأ عنها احصائيات مثل مبادرة 100 مليون صحة، وقريبا سيكون معنا تكوين إحصائيات مصرية نستطيع أن نتحدث بها عن الطفل المصري”.



واختتم قائلا: “أنا فخور ببلدي وبما تقوم به من تطورات واضحة في مجال الطب والصحة”.

