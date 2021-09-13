عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر ويوجه رسالة للمواطنين.. فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الوضع الوبائي في مصر يُبنى على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وزيادة الأعداد التي تدخل المستشفى، معقباً: "مقدرش أقول أن الموجة الرابعة أشرس أو أخطر موجة.. ولكنها موجة مثل أي موجة".

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن هناك زيادة في حالات الإصابة ولكن تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة، معقباً: "الأعراض لا تختلف كثيراً عن أعراض الموجات السابقة".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن هذه الموجة لا تقتصر على الأطفال فقط كما يشيع البعض، مؤكداً على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أن هناك خبرة عملية في مصر تجاه التعامل مع فيروس كورونا، مؤكداً أن كافة اللقاحات المتوفرة حالياً في مصر آمنة وفعالة بالنسبة للسيدات الحوامل وما هو أقل من 18 عاماً أيضاً، معقباً: "اللقاحات كلها مبنية على التجارب السريرية الإكلينية.. ونراعي بشكل كامل لأي آثار جانبية تنتج عن اللقاحات".

وعقب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية قائلاً: "نطمح في تطعيم 40 مليون مواطن خلال هذا العام، وهو ما بدأت الجهات المعنية في تنفيذه وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي والقيادة السياسية"، مضيفاً أن سيتم تطعيم كافة العاملين في أجهزة الدولة المختلفة.

واختتم محمد عوض تاج الدين حديثه موجهاً رسالة للمواطنين قائلاً: "يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والنظافة المستمرة"، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في تلقي اللقاح، معقباً: “هدفنا الأساسي هو حماية المواطن في مصر”.

الوضع الوبائي مستشار الجمهورية محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

هل ينتقل راموس إلى برشلونة ؟.. أسطورة ريال مدريد يرد

لم تهمني الأموال.. راموس يكشف سر رحيله عن ريال مدريد

لا بحجم البرنابيو.. سيرجيو راموس يعلن موقفه من الانضمام إلى برشلونة

أصعب لحظة في حياتي.. راموس يودع ريال مدريد بالدموع.. شاهد

يعد 16 سنة خدمة.. راموس يودع جماهير ريال مدريد في مؤتمر صحفي اليوم

في يوم إسدال الستار على رحلة القائد مع الملكي.. حكاية نجم اسمه "راموس"

عوض تاج الدين يزف بشرى سارة بشأن وباء كورونا في مصر

ترشيحاتنا

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة

اليوم.. انتهاء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر ويوجه رسالة للمواطنين.. فيديو

أزمة تواجه المصري قبل الموسم الجديد.. اتحاد الكرة السبب

بالأبيض.. أصالة تنشر صورة برفقة زوجها والجمهور: ده فستان الفرح

4 ميزات خارقة تحصل عليها هواتف iPhone 13 القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

عايز يمارس الرذيلة..نص التحقيقات في اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحريض على الدعارة..مستندات

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ