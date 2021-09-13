مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر ويوجه رسالة للمواطنين.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الوضع الوبائي في مصر يُبنى على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وزيادة الأعداد التي تدخل المستشفى، معقباً: "مقدرش أقول أن الموجة الرابعة أشرس أو أخطر موجة.. ولكنها موجة مثل أي موجة".

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن هناك زيادة في حالات الإصابة ولكن تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة، معقباً: "الأعراض لا تختلف كثيراً عن أعراض الموجات السابقة".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن هذه الموجة لا تقتصر على الأطفال فقط كما يشيع البعض، مؤكداً على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أن هناك خبرة عملية في مصر تجاه التعامل مع فيروس كورونا، مؤكداً أن كافة اللقاحات المتوفرة حالياً في مصر آمنة وفعالة بالنسبة للسيدات الحوامل وما هو أقل من 18 عاماً أيضاً، معقباً: "اللقاحات كلها مبنية على التجارب السريرية الإكلينية.. ونراعي بشكل كامل لأي آثار جانبية تنتج عن اللقاحات".

وعقب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية قائلاً: "نطمح في تطعيم 40 مليون مواطن خلال هذا العام، وهو ما بدأت الجهات المعنية في تنفيذه وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي والقيادة السياسية"، مضيفاً أن سيتم تطعيم كافة العاملين في أجهزة الدولة المختلفة.

واختتم محمد عوض تاج الدين حديثه موجهاً رسالة للمواطنين قائلاً: "يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والنظافة المستمرة"، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في تلقي اللقاح، معقباً: “هدفنا الأساسي هو حماية المواطن في مصر”.