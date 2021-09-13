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خبراء: لا يوجد ما يسمى بالتغيير المناخي والإنسان هو من أفسد البيئة

أمين عام اتحاد خبراء
أمين عام اتحاد خبراء البيئة

قال الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة، إن البشر هم من أفسدوا الكرة الأرضية وليس هناك ما يسمى بالتغيير المناخي، ولكن هناك تغير المناخ، حيث يوجد ما يسمى بالغلاف الجوي الغير مرئي سوى بالقياسات والأقمار الصناعية، وتكون وظيفة الغلاف الجوي مثل الرئة السماح بدخول بعض الأشعة كالأشعة فوق البنفسجية.


وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أنه بدأ الاضطراب في المناخ بعد استقرار طويل عام 1750م، عن طريق التدخلات البشرية، وزاد ذلك في عصر الثورة الصناعية حيث كثرت الصناعات من الفحم، وبدأت أوروبا في تصنيع القطارات، وكان ذلك أول مرحلة في التغيير المناخي من البشر.


وتابع أمين عام اتحاد خبراء البيئة، أن غازات الاحتباس الحراري الستة كونت طبقة زجاجية في الجو، ومن الصفات الكيميائية لهذه الطبقة  أنها تتفاعل مع المطر والندى  فينتج أمطار حامضية تؤثر على النباتات.

اتحاد خبراء البيئة الكرة الأرضية بالغلاف الجوي الاقمار الصناعية اوروبا الاضطراب في المناخ

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