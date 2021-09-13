سلطنة عمان الأعلى عالمياً في نسبة تطعيم الأطفال ضد كورونا

ذكرت تقارير أن سلطنة عُمان تأتي ضمن الدول الأعلى عالمياً في نسبة تطعيم الأطفال ضد كورونا، حيث بلغ إجمالي المُطعمين من الفئة العمرية (من 12 إلى 17 سنة) من طلبة المدارس في جميع المحافظات العُمانية ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد «كوفيد-19» حتى نهاية الأسبوع المنصرم نحو 305 آلاف و530 بنسبة 90% من إجمالي المُستهدفين البالغ عددهم 339 ألفًا و661 طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، بينما بلغ إجمالي المُطعمين المُستهدفين بجرعة واحدة 277 ألفًا و381 بنسبة 81.6% فيما بلغ إجمالي المُطعمين بجرعتين 28 ألفًا و149 بنسبة 8.3%.



وأكدت التقارير أن نسبة المطعمين في الفئة العمرية بين «12 و17 سنة» نسبة ممتازة وتعد من أعلى النسب حول العالم، وتأمل عُمان أن تصل جميع الفئات العمرية إلى هذا المستوى من التحصين، الأمر الذي سيجعلها في موضع قوة أمام أي موجة مستقبلية.