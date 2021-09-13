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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأمين مستلزمات المواطنين.. كلمة وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي.. شاهد

جورج قرداحي
جورج قرداحي

قال جورج قرداحي  وزير الاعلام اللبناني ، إن اللجنة الوزارية عليها أن تضمن البيان الوزاري إضافة الي الثوابت الوطنية والأفكار والمواضيع الأساسية ، ومنها خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة .

وأضاف وزير الاعلام اللبناني خلال كلمته عقب تولية المنصب ، أن الانتخابات النيابية يجب اجرؤها في المواعيد المحددة لها واستكمال التحقيقات الجارية بخصوص انفجار مرافأ بيروت والمضي في خطة مكافحة الفساد .

 

وأوضح  جورج قرداحي ، أنه يجب علينا تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين بالإضافة الي اطلاق العام الدراسي في أسرع وقت ممكن ، واستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي .


لميس الحديدي: أدوار جورج قرداحي تغيرت مع تولي المسئولية.. فيديو

 

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقا على عقد الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الإثنين، أولى جلساتها، في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس، ميشال عون، إنها تتمنى التوفيق للحكومة اللبنانية في مهامها.

 

وأضافت لميس الحديدي، أن وجود الإعلامي جورج قرداحي في منصب وزير الاعلام “خبر سعيد لنا جميعاً” كونه زميلاً انتقل من مقعد الاعلام إلى مقعد الحكومة والمسؤولية.


وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "ON": "هنا الأدوار تختلف مع تغير المقاعد، فهو الآن في موقع المسؤولية".

 

وأكدت أن حكومة جاءت بعد عام كامل من فراغ حكومي ومشاورات، والتحديات أمامها كانت كبيرة، حيث تشهد لبنان أزمة اقتصادية طاحنةعلى مدار 13 شهراً.

يذكر أن ميشال عون ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قد وقعا مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليف ميقاتي عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة، حيث اعتبر رئيس مجلس الوزراء الجديد أنه "يتعين عليه اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، وخصوصا الدول العربية".

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".

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