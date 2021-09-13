نقل للمستشفى مرتين.. تفاصيل الحالة الصحية للأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي

قالت وسائل إعلام عبرية إن الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي نقل مرتين للمستشفى للعلاج، بعد إعادة اعتقاله قبل أيام عقب نجاحه و5 آخرين في الهروب من سجن جلبوع.

وبحسب "قناة" كان الإسرائيلية، فإنه تم نقل زكريا الزبيدي للعلاج في مستشفى رامبام في حيفا.

فيما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، لا يزال في مستشفى شعاري تسيدك، ووضعه الصحي مستقر.

وقالت هيئة الأسرى إنه وبحسب عاملين عرب في مستشفى شعاري تسيدك فإن الأسير الزبيدي وضعه مستقر ولم يدخل غرفة العناية المركزة.

في السياق ذاته، طالب نادي الأسير الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل للكشف عن مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، وطمأنة عائلاتهم.

وشدد نادي الأسير على أن سياسة الاحتلال في حجب المعلومات والتكتم على أماكن احتجاز الأسرى، زكريا الزبيدي ومحمود العارضة ومحمد العارضة ويعقوب قادري، ومنعهم من حقهم في لقاء المحامين، من جهة، ونشر أنباء عن نقل الأسير زكريا الزبيدي مرتين إلى المستشفى، من جهة أخرى، يثير القلق على مصيرهم.

في وقت سابق، قال يحيى الزبيدي، شقيق الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إن هناك تدهورا في حالة زكريا الصحية بسبب الإصابة القديمة بقذيفة هاون في وجهه، ولديه كسر في قدمه، ورضوض في جسده، مضيفا "لا نعلم مدى خطورة الإصابة بوجهه في الفك".

وأضاف في تصريحات لقناة "الميادين" أن "هناك تعتيما على الوضع الصحي لشقيقه"، قائلا: "ننتظر طمأنة على صحة الأسير من جهات رسمية لا من جهة الاحتلال".