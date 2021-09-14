البورصة المصرية: تم تعديل القاعدة الخاصة بالحد الأدنى للأسهم حرة التداول وخفضها إلى 0.5% ..فيديو

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن البورصة تعاني من ضعف احجام التداول وهذا منذ عام 2014 منذ الإعلان عن ضريبة الأرباح الراس مالية ، مؤكدة ان الرئيس عندما اعفي الراس مالية من الأرباح لمدة 3 سنوات تم زيادة احجام التداول مرة اخري .



وأضافت رانيا يعقوب خلال لقائها في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون إي " ، أن ردود الأفعال في البورصة تكون سريعة وراس المال يتعامل مع المعطيات بصورة سريعة جدا ، مؤكدة ان ضريبة الأرباح الراس مالية ستطبق في عام 2022.



ومن جانبه أوضح محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن البورصة تجتهد في تعديل قواعد القيد الخاصة بـ الشركات الضخمة وبالتالي قمنا بإلغاء الحد الأدنى لعملية الطرح اذا كان قيمته 1% .

وتابع محمد فريد ، أنه تم تعديل القاعدة الخاصة بالحد الأدنى للاسم حرة التداول وتم خفضها الي 0.5% ، واكد علي ضرورة تمكين الشركات الناشئة في عملية القيد والتداول .