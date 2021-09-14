أحمد موسى عن لقاء السيسي بالمواطنين: حتى الأطفال بيتكلموا مع رئيس مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إن فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في منطقة الرويسات وحديثه مع عدد من المواطنين يحمل العديد من الرسائل المهمة خاصة أن الحديث مع المواطنين كان مطولا ووديا واستمع الرئيس فيه للمشاكل والطلبات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الناس بتتكلم مع رئيس الجمهورية بتلقائية والرئيس استمع وأنصت بكل اهتمام للمطالب دون حواجز.

وتابع موسى أن المواطن يستطيع اليوم أن يتحدث مع رئيس الجمهورية دون خوف ويحكي عن المشاكل والأزمات بما يعكس حالة الالتحام بين رئيس الجمهورية والمواطنين وحتى الأطفال الذين التفوا حول الرئيس بتلقائية .

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية مساء أمس الإثنين، بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنيين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.



صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.