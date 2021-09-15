عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استجابة فورية من لجنة الاستغاثات لولي أمر يتألم نجله بسبب حروق شديدة وحالته حرجة

استجابة فورية من
استجابة فورية من لجنة الاستغاثات لولي أمر يتألم نجله بسبب حر

فور رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة ولي أمر يعاني نجله البالغ عمره 13 عاما من حروق شديدة بالساقين والفخذين واليدين من الدرجة الثالثة على أثر تعرضه لحادث أليم،  حيث ناشد الأب في استغاثته استكمال علاج نجله بمستشفى الحلمية العسكري للعظام والتكميل.


وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، أن فريق التدخل السريع للجنة تواصل مع والد الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتي بدورها أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى الحلمية العسكري للعظام والتكميل، حيث كان نجله يعاني من ارتفاع دائم في درجة الحرارة، وحالته حرجة للغاية. 


وأضاف رئيس لجنة الاستغاثات الطبية أنه تم التواصل مع المسئولين بالفرع العلاجي بوزارة الدفاع، كما تم التنسيق مع قائد مستشفى الحلمية العسكري للعظام والتكميل، الذي قام سريعا بعرض الحالة على رئيس قسم جراحات التجميل والحروق بالمستشفى، وبعد الاطلاع على التقارير الطبية، أوصى بقبول الحالة تمهيداً لاستكمال العلاج وإجراء الجراحات اللازمة على الفور، ووجه الدكتور حسام المصرى لهم جميعا الشكر على تحركهم السريع، والتعاون المستمر.


وأكد المصري أن هذه الاستجابات الفورية تأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء؛ تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الصدد، وفي ظل حرص اللجنة الدائم على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا استمرار متابعة اللجنة لأي حالات تتطلب التدخل السريع، وكذلك استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار اليوم.

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي: نبني الثقة بيننا وبين المواطن في كل مشاريع الدولة

وزير النقل يبحث مع وزير المواصلات الليبي لبحث التعاون في تطويرالموانئ البرية والجافة

مدبولي: استمرار نمو الاقتصاد بمعدلات كبيرة رغم جائحة كورونا

ريال مدريد في ضيافة إنتر ميلان بمواجهة مكررة بدوري أبطال أوروبا

حياتهم في خطر.. قرار من وزارة الداخلية: سنبقي على ألفي أفغاني في ألمانيا

بعد قرارات وزير التعليم.. 10 فئات معفاة من المصروفات ومساعدات نقدية لهولاء الطلاب| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تتلف شحنة لقاحات كانت في طريقها لـ غزة | تفاصيل

شجاعة مدرس بالأزهر تنقذ طفلتين من الموت تحت عجلات قطار المنوفية

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

فينجادا ينهي الجدل بشأن إلغاء كأس مصر

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

القصة الكاملة لحقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا

يوسف الحسيني لـ عدلي القيعي : اللي حصل من سيادتك إمبارح ميصحش|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ