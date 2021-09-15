عاجل
فتاوى تشفي الصدور ..علاج السرحان والسهو أثناء الصلاة.. حكم الذهاب لشيخ طلباً للرقية الشرعية.. 25 فائدة تحدث لك فى الدنيا بسبب الصدقة.. طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة حبس متهمين لسرقتهما مركبة توكتوك بالإكراه في الخليفة روسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث خسارتنا لا تقدر.. مياه كفر الشيخ تنعى ضحايا بيارة سيدي غازي رئيس القطاع الديني بالأوقاف في أول حوار : 346 مليون جنيه لإحلال وتجديد وفرش المساجد منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة ..برنامج الإمام المفكر سيخلق جيلا من الدعاة شديد التميز.. وهذه حقيقة غلق المساجد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس شتوية.. شمس الكويتية بإطلالة مختلفة على إنستجرام

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت المطربة  شمس الكويتية ، صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية ناعمة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

 

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

 

وتألقت شمس الكويتية، وهي ترتدي بلوفر اوفر سايز باللون الرمادي بأكمام طويلة واختارت عليه بنطا واسع باللون البني، فيما اختارت حذاء باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
 

إطلالة ساحرة.. صبا مبارك تبهر متابعيها بجمالها

إطلالة عصرية.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. شاهد


وأكملت شمس الكويتية، إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت أن تبرز جمال عينيها و الماسكرا والآي شادو والآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع الكشميري كأحمر شفاه، مع ترك خصلات شعرها منسدلة عبر وجهها بتسريحة انسيابية ناعمة.

 

شمس الكويتية


وأكملت شمس الكويتية ، إطلالتها بارتداء الاكسسورات؛ حيث اختارت قلادة ناعمة وخواتم وساعة يد باللون الفضي وقرطين ناعمين، وهو ما تناسق وتناغم مع تفاصيل إطلالتها.
 

حياة شمس الكويتية

 

الاسم الحقيقي للمطربة شمس الكويتية "شمس بندر نايف السلمي" وقد ولدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل، وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس (دولة في الكاريبي).


ولدت شمس الكويتية في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي بعمر السنتين، تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي الذي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت حصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

 

بداية شمس الكويتية 

 

بدأت شمس الكويتية مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية في نهاية تسعينيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع «شركة رناد للصوتيات» التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان «حبيب الورد» في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.

واستمرت شمس الكويتية بتقديم أغانيها باللهجة الخليجية، طرحت ألبومها الثاني في 2002، واختارت الفنانة أغنية «سبع مرات» لتصويرها فيديو كليب، واسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الجديد، تعاونت شمس مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بعد تعاونها معه في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم «هلا» من كلماته وألحانه.


طريق الشهرة لـ شمس الكويتية

 

وأصدرت  شمس الكويتية في عام 2007 ألبومين غنائيين بنسختين الأولى باللهجة الخليجية والثاني باللهجة المصرية «شمس خليجي» و«شمس مصري» من إنتاج «شركة سربرايز الأمريكية» وهي أول مغنية عربية توقع عقدًا مع شركة إنتاج أمريكية.

وتناوب على كتابة كلمات أغاني العملين مجموعة كبيرة من الكتاب في دول الخليج ومصر وكذلك في الألحان والتوزيع محتويًا على 22 أغنية بواقع 12 أغنية مصرية وعشر أغان خليجية وتعتبر هذه الحالة هي الأولى عربيًا وخليجيًا.

وقدمت شمس الكويتية المشاركة مع السعودي محمد عبده أغنية منفردة بعنوان «سور الكويت العظيم» في سبتمبر 2007، وصورت الموسيقى في منطقة السرة في الكويت تحت إنتاج تلفزيون الوطن.

وأصدر استوديو مزيكا ألبومها صباحك خير في 2012، يتضمن الألبوم 17 أغنية تعاونت فيها شمس مع عدة ملحنين من بينهم ميشيل فاضل وناصر الصالح، وكررت شمس تعاونها مع المخرج جميل جميل المغازي إذ قام بإخراج أغنيتها 24 ساعة التي صورتها على طريقة الفيديو كليب من أجل الترويج للألبوم.

دخلت شمس الكويتية عالم الأغاني الرياضية المخصصة لجماهير كرة القدم بأغنيتها «نصراوي لا تكلمني» وذلك بعد شهرة وسم «متصدر لا تكلمني» الذي أطلقه مشجعي نادي النصر السعودي في نهايات عام 2013، حيث أطلقت أغنيتها في 23 مارس 2014 وحققت ربع المليون خلال أسبوع. بثت أغنيتها نصراوي لا تكلمني على التلفزيون السعودي لتصبح شمس أول مغنية نسائية يظهر صوتها على القناة الأولى بعد أكثر من ثلاثين سنة من الإيقاف.

وكان أول ظهور لشمس الكويتية في عمل تمثيلي كان في عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي (عوض أبا عن جد) الذي تبثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

شمس الكويتية إطلالة شمس الكويتية حياة شمس الكويتية بداية شمس الكويتية اخبار نجوم الخليج صور مشاهير انستجرام

موضوعات متعلقة

إكسسوارات لافتة.. شمس الكويتية تتألق في إطلالة جذابة.. شاهد

بالأزرق.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بـ لوك جديد

بقميص حرير.. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة على إنستجرام

بشعر طويل.. شمس الكويتية تبرز جمالها بلوك مختلف

ترشيحاتنا

رسالة وداع من جنش لـ عمال الزمالك قبل الرحيل إلى فيوتشر

بحضور عباس كامل.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وحفتر وصالح في زيارتهما؟

نموذج في الاخلاص والعطاء..الخطيب يجتمع مع نجم الأهلي قبل الاعارة لـ فيوتشر

حبس سائق تاكسي لحيازته 10 كيلو حشيش بالتبين

تحديد موعد بطولة كأس السوبر السعودي

هل يجوز تحديد إخراج الزكاة لأشخاص معينين دون غيرهم .. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت توبتها عن حب قاطعي الروؤس.. عروس داعش تطلب عفو رئيس وزراء بريطانيا

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

إنقاذ حلم المونديال .. اجتماع طارئ بين كيروش وجهازه المعاون في منتخب مصر

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

قتلوه وحرقوا جثته في القمامة.. التحريات: قتيل الجيزة حاول الاعتداء جنسيا على ابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب ومحمود الليثي على غرار شكوكو .. كواليس حلقة أبلة فاهيتا القادمة|صور

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

فيديو

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح مع ليفربول

شيرين رضا تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل 60 دقيقة .. فيديو

بعد القبض على المتهمين .. العقوبة المنتظرة في واقعة فيديو السجود للكلب

فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

اﻟﻤﺰﻳﺪ