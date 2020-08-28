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مرأة

بالفستان الأبيض .. شمس الكويتية تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:43 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
تألقت المطربة شمس الكويتية في لوك جديد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذبة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم بها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها: ‏ليس المهم أن تكون نجمًا.. بل المهم أن يكون فيك من الضوء ما يكفي لأن ترى نفسك بكل وضوح.

وارتدت شمس الكويتية  فستان طويل باللون الأبيض بأكمام طويلة شفافة، وذيل طويل ، وبقطع من الدانتيل من البطن والصدر والاكتاف، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلًة بطريقة مميزة وانسيابية، وهو ما تناسب مع  تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

ولم تتكلف شمس الكويتية في ارتداء الإكسسوارات أو وضع المكياج، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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