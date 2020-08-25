بإطلالة مختلفة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

حرصت المطربة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وأطلت شمس الكويتية في الصورة بإطلالة مميزة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم لها.
وارتدت شمس الكويتية فستانا طويلا من الحرير مطبوعا عليه بالكامل أشكال فراشات باللون الأبيض بقصة مختلفة من الكتفين، مع حقيبة باللون البيج، وهو ما أبرز من أناقة وجمال إطلالتها.
وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلًا بطريقة عشوائية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.
واختارت شمس الكويتية، وضع الكحل الأسود والآي شادو لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الأحمر الناري على شفتيها.
ولم تتكلف شمس الكويتية في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة ومميزة.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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