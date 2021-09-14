إطلالة عصرية.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. شاهد

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، مجموعة من الصور خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنها، وقامت بنشر الصور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

و ظهرت بإطلالة ناعمة وعصرية، ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها والإعجاب بجمالها من خلال التعليقات.

إطلالة نادين نسيب نجيم

اختارت نادين نسيب نجيم الظهور بتوب كت باللون الأسود، وعليه بنطال جينز عصري باللون الأسود مقطع من الامام، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وساحرة.



وتركت نادين نسيب نجيم، خصلات شعرها منسدلة على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة وساحرة مع رفع بعض الخصلات من الأمام إلى الوراء، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.



نادين نسيب نجيم



واختارت نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو الناعم، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الكشمير كأحمر شفاه.



وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها للعض الإكسسورات الناعمة؛ حيث اختارت اساور كاجوال ناعمة باللون الأسود والأبيض وقلادة باللون الذهبي حول عنقها، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.



حياة نادين نسيب نجيم



ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.