حافية القدمين.. ناهد السباعي تتألق في إطلالة جريئة من وسط البحر.. شاهد

شاركت الفنانة ناهد السباعي صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت ناهد السباعي في وسط البحر حافية القدمين، مرتدية فستان طويل باللون الرمادي، مزود بفتحة طويلة على الساق.

ومن الناحية الجمالية، تركت ناهد السباعي خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، ووضعت ميك أب رقيق بالألوان الترابية، ليبرز ملامح وجهها الطبيعية.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ ناهد السباعي، علي اطلالتها، كالاتي:

“جميلة أوي - تحفة - قمر - ايه الحلاوة دي”.

جدير بالذكر ان الفنانة ناهد السباعي، قالت إنه تم إجراء أكثر من تغيير على فيلم "ماكو"، من حيث السيناريو وأماكن التصوير والحوار والموسيقى، لافتة إلى أنه تم تصويره على مدار أربع سنوات حتى يخرج بهذا الشكل.

وأضافت الفنانة ناهد السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ردود الفعل حول فيلم "ماكو" غير متوقعة، قائلة: الناس حست إنها داخلة تتفرج على عمل مختلف وجديد أول مرة يتنفذ في الوطن العربي.

وأشارت إلى أن معظم الشخصيات في فيلم "ماكو" كانت نهايتها الموت في أحداث العمل، متابعة أنها كانت تقول عن فيلم "يوم للستات" أصعب عمل أديته لكن بعد المرور بتجربة فيلم "ماكو" اكتشفت أنه من أصعب الأدوار في حياتها، قائلة: الشغل في المياه لمدة ساعات صعب أوي.