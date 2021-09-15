عرض نجله للبيع.. السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطل بالدقي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطل عرض نجله للبيع عبر فيس بوك في الدقي.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم وامانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم إبراهيم ش بالاتجار بنجله المجني عليه علي ابراهيم بأن قام بعرضه للتصرف بالبيع علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل الحصول علي مبالغ مالية وكان ذلك باستغلال سلطته بالولاية عليه، وذلك حال كونه طفلا لم يبلغ من العمر السابعة من العمر علي النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم عرض حياة الطفل المجني عليه علي إبراهيم للخطر بأن قام بعرض نجله للبيع علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة إلي قيام المتهم بالاعتداء علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قام بعرض نجله للبيع علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكد شادي محمد، مجري التحريات في أمر الإحالة أنه وردت إليه معلومات أخذتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم بإنشاء حساب علي موقع التواصل الاجتماعي مستخدمة إياه في الإعلان عن رغبته في التصرف والبيع لنجله الطفل مقابل مبلغ مالي وعليه يمكن التواصل معه عن طريق تطبيق ماسنجر والهاتف الجوال لاستدراجه بأن أوهمه برغبته في شراء ذلك الطفل مقابل مبلغ مالي قدره ثمانون ألف جنيه مصريا واتفقت علي تحديد موعد ومكان التقابل.

وأضاف شادي أنه وبالانتقال بناء علي ذلك الاتفاق أبصر المتهم وبرفقته نجله المتفق علي بيعه فتمكن من ضبطهما وما بحوزته من هاتفين حوالين يحوي أحدهما علي العديد من الرسائل والمحادثات النصية الدالة علي ارتكاب المتهم لجريمة الترويج لبيع نجله مقابل مبالغ مالية وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بارتكابه لتلك الواقعة.