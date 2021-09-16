مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يقدم الشكر للجهات الداعمة

قدم الدكتور أسامة رؤوف، مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، الشكر للجهات الداعمة للمهرجان حتى وصل لنسخته الرابعة، والتي تقام فعالياتها تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر الحالي بمشاركة 12 دولة.



وأوضح الدكتور أسامة رؤوف وزارة الثقافة المصرية الداعم الرئيس بمؤسساتها المختلفة، ومنها قطاع شئون الإنتاج الثقافي لرئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار وأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، والمركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، والبيت الفني للفنون الشعبة والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور صبري سعيد، ومركز الهناجر للفنون لمديره المخرج شادي سرور.



وقال: “ولا ننسى الدعم الذي تقدمه الهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد الأفخم، وذلك لدعمها الدائم لمهرجانات نوعية خاصة التي تقدم المونودراما، كنوع مسرحي يستحق الاحتفاء به ضمن سياسات الهيئة الدولية للمسرح”.



يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يهدي الدورة الرابعة لاسم الدكتور حسن عطية، وهو أحد مكرمي المهرجان، إضافة لتكريم اسم رائد المونودراما الكاتب الراحل أمين بكير، واسم الفنانة التونسية رجاء بن عمار، والفنان الإماراتي خليفة التخلوفة.

