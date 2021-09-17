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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادات تجنبها على معدة فارغة في الصباح

صدى البلد

قد تكون الأنشطة القليلة الأولى التي يقوم بها المرء في الصباح تشكل اليوم بأكمله وبالتالي ، من الضروري توخي الحذر بشأن ما تأكله وتفعله بعد الاستيقاظ. 

 

تعاني من بعض الاعراض في الصباح بسبب الفجوة الطويلة في تناول الطعام ، وقد يؤدي القيام بأشياء معينة على معدة فارغة إلى عواقب قد تندم عليها لاحقًا وفقا ل indian express 

 

على هذا النحو ، هناك أشياء من الأفضل تجنبها على معدة فارغة في الصباح وأدرجت أخصائية التغذية المشهورة بوجا مخيجا ، التي تواصل مشاركة نصائح صحية مهمة على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي ، بعض الأشياء التي لا يجب عليك فعلها وأنت خاوية .

 

شرب القهوة

"قد يكون من المستحيل عدم تناول كوب القهوة هذا في الصباح ، لكن فكر مليًا في جعله أول شيء تتناوله على معدة فارغة. وأوضح مخيجة أن شرب القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى الحموضة التي تحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك.

 

مضغ العلكة 

قال خبير التغذية: "إن مضغ العلكة على معدة فارغة ليس فكرة جيدة أبدًا لأن المضغ يجعل الجهاز الهضمي ينتج المزيد من الأحماض الهضمية. يمكن للحمض أن يدمر بطانة معدتك لأنه لا يوجد طعام يبطن البطن مما يسبب القرحة ".

التسوق

أشارت دراستان أجراهما فريق البحث في جامعة كورنيل إلى أن الأشخاص الذين يذهبون للتسوق على معدة فارغة لا يكتفون بالتسوق أكثر من اللازم فحسب ، بل يميلون أيضًا إلى شراء المزيد من الأطعمة عالية السعرات الحرارية والمزيد من الوجبات السريعة.

لا تجادل

واقترحت كذلك ، "في المرة القادمة التي تتشاجر فيها ، قد ترغب في تناول شيء ما أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر. وجدت الدراسات أنه عندما يشعر الناس بالغضب ، فإنهم عادة ما يتعاملون مع انخفاض نسبة السكر في الدم وتناول وجبة خفيفة في بعض الأحيان يمكن أن يقاوم الغضب ".

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)

قال مخيجة: "من الناحية المثالية ، تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بعد الأكل وتجنب تناولها على معدة فارغة. سيساعد هذا في تقليل مخاطر تزعج الدواء لمعدتك "

وأضافت: "يمكن لهذه الأدوية أن تزعج الجهاز الهضمي بعدة طرق مختلفة ، مثل التهاب المعدة ومرض ارتجاع المريء ونزيف القرحة كلها مشاكل يمكن أن تتطور من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية خاصة عند تناولها على المدى الطويل وعلى معدة فارغة".

مضغ العلكة حموضة المعدة عادات الالتهاب شرب القهوة القهوة

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