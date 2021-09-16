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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث المالية يوضح التفاصيل الكاملة حول ضريبة الأرباح الرأسمالية

وزير المالية
وزير المالية

قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية ليس قرارًا جديدًا، ولكنه عبارة عن دليل إرشادي أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط في اطار نشر الوعي الثقافي والضريبي.

 وتابع "محروس"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن  الضريبة على الأرباح الرأسمالية فرضت  بقانون 53 لعام 2014 وطبق لمدة عام، ثم توفق بعد زيارة الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق لبورصة الأوراق المالية.

ولفت إلى أن قانون 99 لعام 2020 قام بمد الاعفاء من تطبيق ضريب الرأسمالية لنهاية 2021، وأعفى المستثمر الأجنبي من ضريبة الرسمالية، خاصة وأن البورصة مصدر لدخول العملة الأجنبية، وهذا من شانه أن يؤدي إلى استقرار سعر صرف الجنيه.

الجنيه الاوراق المالية رجب محروس ضريبة الأرباح الرأسمالية

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