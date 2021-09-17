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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الفيفا يقرر وقف قيد لاعبي الزمالك.. مصطفى محمد يتحدث عن فشل انضمامه للدوري الفرنسي.. سر استقالة نبيه

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الرياضية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 17-9-2021، نعرضها لكم فيما يلي:

 

مفاجأة سارة من اتحاد كرة القدم للجماهير بشأن حضور مباراة ليبيا
 

اطب الاتحاد المصري لكرة القدم الجهات المعنية مطالبًا السماح بالحضور الجماهيري في مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.


وأكد الاتحاد في طلبه أهمية الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال مسيرته في تصفيات كأس العالم لما في ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب في مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير المصرية.

وتلقى اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، خطابا يؤكد خلاله موعد مباراة مصر وليبيا الشقيقية الجديد، على أن يكون اللقاء ما بين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية على أرض ليبيا.

لبيب: الفيفا يوقف قيد اللاعبين الجدد بالزمالك

علن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ”بإيقاف قيد الصفقات الجديدة للفريق.

وأكد لبيب في تصريحات عبر قناة النهار أن  الزمالك مطالب بدفع ٦٥ مليون جنيه للاتحاد المصري بالاضافة لوجود ١٧ قضية دولية ضد النادي.

وتابع أن هناك ٣٨ مليون جنيه يجب أن تسدد قبل شهر ديسمبر المقبل مشددا أن الأزمة كانت مع اللاعب حسام اشرف والذي وقع عقد مع أكاديمية كاميرونية بالاضافه للزمالك مما أوقع الكيان الابيض في أزمة وتم تغريمه ٤ ملايين يورو .

يجب عقاب الجميع بالإيقاف 8 أشهر .. تعليق صادم من حسين لبيب على عقوبة شيكابالا
 

شف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن رأيه في أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق والعقويه الموقعة عليه بالايقاف لمدة 8 أشهر.

وأكد حسين لبيب في تصريحات عبر برنامج “ اوضه اللبس ” لقناة “ النهار ” أن شيكابالا لم يخطئ في أي شئ، والعقوبة الموقعة ضده هدفها إجبار كابتن نادي الزمالك على الاعتزال.


وتابع حسين لبيب أن شيكابالا وحازم إمام لم يخطئوا في احتفالية الدوري، ولكن ما حدث قبلها كان بهدف “ استثارتهم واشعال عضبهم ”.

واختتم أن “شيكابالا لم يخطئ ولكن تم استثارته، فإذا تم عقابه، فيجب عقاب الجميع بالإيقاف 8 شهور”.

 

مصطفى محمد: فشل انتقالي لفرنسا جعلني أكثر تركيزاً .. وسأعود أقوى

 

أبدى مصطفى محمد، المحترف المصري بصفوف نادي جالاتا سراي التركي،  سعادته بفوز فريقه أمام نظيره لاتسيو الإيطالي.

وأضاف مصطفى محمد، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة جدًا وضد فريق كبير واحترمناه ولعبنا على نقط ضعفه وربنا كرمنا بهدف على قدر تعبنا"، كما ردّ على استقبال مرماهم العديد من الأهداف بقوله: "المدرب يعلم ونحن نلاحظ ونعمل على تفادي الأخطاء".

وردّ لاعب جالاتا سراي التركي على تراجع مستواه خلال الموسم الجاري بقوله: "الموسم الماضي ربنا وفقني والموسم الجاري تعرضت لإصابتين متتاليتين وإن شاء الله (راجع) أقوى.. لا تقلق"، نافيًا أن يكون قد تأثر بفشل انتقاله للدوري الفرنسي، قائلاً: "أعطاني قوة أكثر وأعمل أكثر وأركز مع فريقي وألعب الآن في الدوري الأوروبي".

وأتم مصطفى محمد تصريحاته بالرد على انتظاره الفرصة للعودة للمشاركة أساسيًا بقوله: "لكل مجتهد نصيب، هذا أمر يعود للمدير الفني وأحترمه، وأعمل وأجتهد وإن شاء الله ربنا يكرمني، الحمدلله أنا في نادي كبير

 

عايز استريح ..."أحمد عيد عبدالملك" يهاجم مجلس إدارة الزمالك بسبب الصفقات الجديدة

 

وجه أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ مجلس ادارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن صفقات الفريق للموسم الجديد .

وكتب عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :" فين الصفقات ؟! انا تعبت و عاوز استريح ".

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