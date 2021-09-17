يجب عقاب الجميع بالإيقاف 8 أشهر .. تعليق صادم من حسين لبيب على عقوبة شيكابالا

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن رأيه في أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق والعقويه الموقعة عليه بالايقاف لمدة 8 أشهر.

وأكد حسين لبيب في تصريحات عبر برنامج “ اوضه اللبس ” لقناة “ النهار ” أن شيكابالا لم يخطئ في أي شئ، والعقوبة الموقعة ضده هدفها إجبار كابتن نادي الزمالك على الاعتزال.



وتابع حسين لبيب أن شيكابالا وحازم إمام لم يخطئوا في احتفالية الدوري، ولكن ما حدث قبلها كان بهدف “ استثارتهم واشعال عضبهم ”.



واختتم أن “شيكابالا لم يخطئ ولكن تم استثارته، فإذا تم عقابه، فيجب عقاب الجميع بالإيقاف 8 شهور”.

ألغى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اليوم، بسبب الجلسة التي عقدها اللاعبون مع مجلس الإدارة مساء اليوم للحديث عن بعض الأزمات الخاصة بفريق الكرة لحلها في الفترة الحالية.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقدوا جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي اليوم من أجل مطالبته بحل جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل وجود أكثر من شكوى من اللاعبين لأسباب مختلفة.

تحدث اللاعبون مع حسين لبيب بشأن أزمة تأخر المستحقات في الفترة الأخيرة، وطالبوا بضرورة الالتزام بصرف مستحقاتهم في مواعيد محددة حتى يتسنى لهم التركيز في التدريبات والمباريات في ظل المنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة.

ووعد حسين لبيب اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم اليوم على أن يتم صرف دفعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد التتويج ببطولة الدوري في الفترة الماضية.

