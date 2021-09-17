عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باحث يؤكد: العقوبات الأمريكية على مواطنين مصريين اثنين خطوة صحيحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية،عمرو فاروق، إن تصنيف المواطنين المصريين، مجدي سالم ومحمد فرج غزلاني، من قبل الإدارة الأمريكية كإرهابيين "يعد خطوة في الطريق الصحيح".

 

وأضاف فاروق في تصريحات لشبكة "روسيا اليوم" أن " هذه الخطوة صحيحة لا سيما في ظل دورهما في دعم تنظيم القاعدة وتيارات السلفية الجهادية من داخل الأراضي التركية بجانب دورهما في تجنيد العناصر الشبابية إلى فرع معسكرات السلفية الجهادية داخل سوريا فضلا عن جمع الأموال.

 

وأشار فاروق إلى أن الغزلاني وسالم من العناصر المؤسسة لتنظيم "طلائع الفتح"، أحد أجنحة تنظيم الجهاد المصري، المتحالف مع تنظيم "القاعدة"، وكانا قريبين من أحمد سلامة مبروك المكنى بـ"أبو الفرج المصري"، أحد قيادات تنظيم طلائع الفتح، والذي لعب دورا محوريا داخل سوريا بتعليمات من أيمن الظواهري، قبل مقتله في أكتوبر 2016.

 

وأكد فاروق أن السلطات التركية كانت قد ألقت القبض على الغزلاني بسبب تواصله مع عناصر تابعة لتيارات السلفية الجهادية في سوريا والعراق، لكن تم الإفراج عنه بعد توسط قيادات من جماعة "الإخوان"، فضلا عن تسريبه لمعلومات إلى الأجهزة الأمنية التركية تخص عناصر من السلفية الجهادية.

 

وأوضح فاروق أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا استعان من قبل بكل من مجدي سالم ومحمد غزلاني في الإشراف على معسكرات وتدريب الأشبال العرب ضمن برامج الحزب.

بينهم مصريان.. أمريكا تفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين بتنظيم القاعدة

الاستخبارات الأمريكية تؤكد عودة تنظيم القاعدة لأفغانستان

ونوه فاروق إلى أن دور كل من مجدي سالم محمد الغزلاني كان إشرافيا على معسكرات خاصة هدفت إلى تدريب الأشبال والشباب العربي من داخل تركيا تحت مظلة جمعية "النيل الإنسانية"، بالتنسيق مع حزب "العدالة والتنمية "، خلال يناير 2018 تحت اسم "المعسكر الكشفي الشتوي".

 

وذكر فاروق أن سالم وغزلاني كانا من الرافضين لفكرة المراجعات الفكرية التي طرحها الدكتور سيد إمام، عقب انتهاء مدة سجنهما، وبناء على تقارير من جهاز أمن الدولة، رفضت الداخلية المصرية، الإفراج عنهما عام 2008، لخطورتهما على الأمن العام، وظلا داخل السجن حتى أُفرج عنهما عقب أحداث يناير عام 2011، بعد أن قضى 18 عاما في السجون.

 

وأكد فاروق أن سالم وغزلاني كانا من ضمن اللجنة التي شكلت عام 2012  للتفاوض مع العناصر التكفيرية في شمال سيناء للإفراج عن ضباط الجيش المختطفين وضمن هذه اللجنة أكثر من 40 عنصرا جهاديا من أبناء الجماعة الإسلامية وتنظيم "الجهاد" من بينهم محمد الظواهري ونزار غراب وأبو خالد المصري وغيرهم بتنسيق مع خيرت الشاطر وقيادات مكتب الإرشاد حينها.

 

وأشار فاروق إلى أن غزلاني كان امتلك مزرعة نخيل بالقرب من جبل أبورواش، بالجيزة حولها لمعسكر تدريب لشباب السلفية الجهادية والشباب الإخوانيين على السلاح عقب سقوط حكم الجماعة في يونيو 2013، فضلا عن استخدامه لأجهزة لاسلكية حديثة للتجسس على وزارة الداخلية تم ضبطها عقب مداهمة المزرعة.

الجماعات الارهابية الادارة الامريكية الأمريكية مصريين القاعدة الأمريكية سوريا

موضوعات متعلقة

بينهم مصريان.. أمريكا تفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين بتنظيم القاعدة

الاستخبارات الأمريكية تؤكد عودة تنظيم القاعدة لأفغانستان

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2021 ..بدء تسجيل الرغبات وخفض الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة

إسرائيل تعزز تواجدها العسكري على حدود لبنان

استقالة وزيرة خارجية هولندا من منصبها

الجيش الإسرائيلي يُعيّن أول امرأة لقيادة كتيبة دفاع جوي

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاستثناء طالبان من بعض العقوبات المفروضة عليها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

شاهد عيان على واقعة فتاة المول يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

جلطتان في الرئة.. "صدى البلد" ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد دخوله المستشفى

قرار جديد من التموين بشأن صرف الخبز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ