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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التضامن تخصص 350 مليون جنيه لصالح دعم مشروعات الشباب.. وبرلمانيون: توفر مصدر دخل ثابت لآلاف الأسر و انخفاض ملحوظ لمعدلات البطالة.. وتشجيع الصناعة المحلية أهم فوائد المشروعات المتوسطة والصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

وكيل قوى عاملة النواب: الدولة تسعى للقضاء على البطالة بكل طاقتها

برلماني : مشروعات الشباب تمنح آلاف الأسر مصدر دخل ثابت

برلماني يشيد بتخصيص التضامن 350 مليون جنيه لدعم مشروعات الشباب

 

 

 

 

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، إن برنامج الحماية الاجتماعية تحظى باهتمام لدى الدولة المصرية، موضحا أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو بناء الإنسان المصرى، موضحة أن مبادرة حياة كريمة رصد لها 700 مليار جنيه لتشمل تطوير ما يقارب من 1400 قرية في 20 محافظة.

 

وأضافت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة من أكبر برامج التنمية على مستوى العالم تدخلات في جميع النواحى.

 

وأوضحت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، أن وزارة التخطيط تعتمد على الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين ببعض المفاهيم مثل خطورة الزواج المبكر وختان الإناث، بجانب أهمية الرعاية الصحية، موضحة تخصيص 350 مليون جنيه لتوفير فرص عمل للشباب عبر تنفيذ العديد من المشروعات، بجانب تسجيل العمالة المنتظمة.

 

وفي هذا الصدد ثمن نواب البرلمان مساعي الدولة في القضاء علي البطالة ورفع جودة الحياة المعيشية للمواطنين من خلال برامج الحماية الإجتماعية المتعددة التي أطلقتها القيادة السياسية ومن ضمنها توفير فرص عمل للشباب.

 

بداية،قال النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تحاول جاهدة بشتي الطرق القضاء علي البطالة وأبرز دليل علي ذلك الإنخفاض الملحوظ والمستمر في معدلاتها،معقبا " الدولة بتدعم الشباب بكل طاقتها وإمكانتها وعليهم عدم التقاعس ".

 

و أكد " مهني" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن أبرز فوائد المخصصات المالية التي تطرحها وزارة التضامن لدعم أفكار الشباب فيما يخص ريادة الأعمال وإنشاء المشروعات، هي تشجيع الصناعة المحلية فائقة الجودة التي تخدم شقان الأول الحد من الاستيراد والثاني جلب العملة الصعبة.

 

و أشار وكيل لجنة القوي العاملة، إلي إن الإتجاه الجديد لتوفير فرص العمل يتمحور حول تشجيع فرص العمل بالقطاع الخاص لا سيما لتأثيره الفعال في رفع معدلات النمو الإقتصادي، علاوة علي أن سياسية العمل بالمشروعات تخدم أكبر عدد ممكن من الأسر من خلال إيجاد مصدر دخل ثابت لها وفي ذات الوقت تحقق المصلحة العامة للدولة.

 

وتوجه النائب، برسالة للشباب يحثهم فيها علي أهمية العمل وضرورة تطوير مهاراتهم في ظل الانفتاح الكبير الذي نشهده في سوق العمل بمصر.

 

ومن جانبه ثمن النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب ، جهود القيادة السياسية ممثلة في وزارة التضامن من خلال تخصيصها مبلغ 350 مليون جنيه لصالح فئة الشباب من أجل دعمهم بتوفير فرص عمل تمكنهم من تنفيذ المشروعات الخاصة بهم وذلك لدمجهم ضمن شبكة الحماية الإجتماعية.

 

و أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تسعي إلي منح المواطنين وخاصة الشباب فرص عمل حقيقية ترتكز علي فكرة إنشاء المشروع والتي تسهم في فتح آلاف المنازل من الأسر، معقبا " لما تفتح مشروع ده هيشغل أكثر من عامل وده في حد ذاته باب رزق كبير|"، لافتا إلي أن جهاز تنمية المشروعات يقدم كل الدعم الفني والخدمي للراغبين في إنشاء المشروعات بإختلاف أحجامها.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بفئة الشباب وذلك بإعتبارهم بناة المستقبل ولهذا وجدت المزيد من الجهود لتدريبهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

 

فيما أشاد النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بالخطوات الجريئة التي تطلقها وزارة التضامن لدعم مشروعات الشباب وتشجيع ريادة الأعمال وذلك بعد تخصيصها 350 مليون جنيه لتنفيذ هذه المشروعات التي من شأنها توفير فرص عمل لا حصر لها بمختلف بقاع الدولة.

 

وأضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن القيادة السياسية حرصت علي تخصيص عدد من الأماكن والأراضي بمختلف محافظات الدولة لصالح مشروعات الشباب، معقبا " الدولة شغالة علي إزالة أي نوع من العقبات أمام الشباب".

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن توفير فرص عمل للشباب أبرز أهداف خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ورؤية مصر 2030، مشيدا بالجهود الواسعة التي تبذلها وزارة القوي العاملة ايضا في عقد ملتقيات التوظيف وتأهيل وتدريب الشباب بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل.

 

 

 

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