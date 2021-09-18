حملة صيانة أعمدة وكشافات للكهرباء بشوارع مدينة سفاجا

كلفت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، فنيو إدارة الكهرباء بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالقيام بحملة موسعة لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بشوارع المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر ، بمتابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم معهم من خلال الوحدات المحلية.

تابعت رئيس المدينة، إجراءات عمل الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والإضاءة، وتركيب لمبات بالكشافات بدلا من المحروقة، وتم مراجعة ولاعة منطقة منطقة «حي الهدى» ‏ كما تم صيانة أعمدة الإنارة العامة وإنارة المنطقة بأكملها، كما تم استكمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بمحيط عدد من المنازل، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وشدد "المغربي"، على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد التي تشمل كافة أنحاء المدينة لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين مجلس المدينة والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ