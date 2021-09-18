موجة ارتفاع جديدة .. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام المقبلة

كشفت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الأيام القادمة، قائلة:" طقس اليوم يشهد تحسن واستقرار واضح في الأحوال الجوية، حيث تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 33 والسواحل الشمالية 32، ومحافظات الصعيد إلى 36 درجة.



وأكدت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، على أن الأيام القادمة ستشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ، ولهذا سنشعر بارتفاع في درجات الحرارة رغم انخفاضها، منوهة إلى أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.



وأشارت إلى أن البلاد ستشهد موجة من ارتفاع درجات الحرارة تبدأ من الغد، وتسجل ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 36 درجة ، ومحافظات الصعيد إلى 42 درجة.



ولفتت إلى أن الأيام القادمة ستشهد وجود شبورة مائية، ولهذا ينصح القيادة بهدوء خلال فترة المساء والساعات الأولى من الصباح الباكر.



وفيما يخص فصل الخريف، أوضحت أن فصل الخريف سيبدأ خلال الأسبوع القادم، وعليه سنشعر بانخفاض واضح في درجات الحرارة.







