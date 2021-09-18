وزير الزراعة: 4 ملايين فدان جديدة تحتاج إلى تنويع في مصادر المياه

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تعاني محدودية المياه وأحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة محدودية الموارد المائية، والرئيس السيسي حريص على الاستفادة من كل نقطة مياه.

وأضاف القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، أن الدولة المصرية تنفق المليارات من أجل توفير المياه لزراعة الأراضي الزراعية عن طريق إنشاء محطات مياه ومحطات رفع”.

واكمل السيد القصير :" الرئيس السيسي تابع مع وزارة الزراعة كيفية الاستفادة من مياه الأمطار التي تسقط على الساحل الشمالي ، والاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها للاستفادة منها في الزراعة ".

ولفت السيد القصير:" في المشروعات الزراعية الكبرى لدينا حوالي 4 ملايين فدان جديدة للزراعة وتحتاج إلى تنويع كبير في مصادر المياه".

وتابع السيد القصير :"المشروع القومي لإنتاج بذور الخضر الذي تبناه الرئيس السيسي، يعمل على توفير بذور منتجة في مصر لزيادة إنتاجية المحاصيل".