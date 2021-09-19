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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاركة ميسي محتملة .. باريس المتصدر يصطدم بـ ليون فى قمة الدوري الفرنسي .. الليلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يستضيف فريق باريس سان جيرمان بملعبه حديقة الأمراء فريق ليون ،في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأحد في مواجهة من أهم مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

 ويسعى باريس سان جيرمان إلى مواصلة الانتصارات في ليجا 1 من أجل البقاء في الصدارة وعدم التخلي عنها لأحد

و لم يخسر سان جيرمان  أي مباراة محلية حتى الآن، بعدما  فاز بجميع اللقاءات الخمسة الأولى في الدوري ليحتل الصدارة في جدول المسابقة برصيد 15 نقطة.

فى المقابل، يعاني فريق ليون من بداية غير موفقة مع مدربه الجديد بيتر بوش ولكنه حقق التوازن بالفوز في آخر مباراتين بالدوري وأخرى على رينجرز يوم الخميس الماضي بالدوري الأوروبي، إلا أنه يتواجد في المركز السابع برصيد 8 نقاط.

وسجل باريس أكبر نتيجة بين الفريقين وفاز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد الموسم الماضي في نصف نهائي كأس فرنسا ونجح مبابي هاتريك في تسجيل هاتريك  وكانت آخر نتيجة بين الفريقين انتهت بفوز باريس أيضا بأربعة أهداف مقابل هدفين في بطولة الدورى في حين أن ليونيل ميسي من المنتظر أن يشارك مع باريس سان جيرمان أمام ليون اليوم.
 

وظهر ميسي لأول مرة برفقة باريس سان جيرمان هذا الموسم خلال لقاء ستاد ريمس في الدوري الفرنسي حيث شارك لمدة 24 دقيقة قبل أن يلعب لقاء كاملا أمام كلوب بروج برسم الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وما زال ينتظر هدفه الأول برفقة الفريق الفرنسي.

باريس سان جيرمان حديقة الأمراء الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم ميسي بيتر بوش الدوري الأوروبي

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