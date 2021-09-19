الرئيس تناول أهم ملفين.. تعليق أشرف زكي على شمول الفنانين بالمنظومة التأمينية|فيديو

أعرب الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد التوجيه بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر، قائلا: "حاجة عظيمة وبنشكر الرئيس من كافة أفراد القطاع الفني والسينمائي وصناع الدراما وجميع أفراد الحقل الفني في قضية مهمة وحالة تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والصحية وأسر الفنانين".



وعدد "زكي" في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" مزايا خطوة الرئيس وتوجيهاته بشمول المظلة التأمينة للفنانين، قائلاً " : حديث الرئيس مس مسألتين مهمتين وهما التأمين الاجتماعي من جهة والتأمين الصحي من جهة أخرى".

وكشف زكي أن النقابة كانت تواجه معضلة قانونية في تشريعات النقابة وهي أن قوانينها لا تسمح بتعظيم مواردها قائلاً : في حديثي ومشاوراتي أن النقابة ترغب في تعظيم مواردها لمواجهة مصروفاتها لأعضائها من جهة تحقيق معاش كريم وخلافه أو منظومة صحية وبالتالي كان من اللازم تعديل القانون وهو ما وجّه به الرئيس السيسي وبالفعل حدث ذلك".



ووجه زكي، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج، قائلاً : "عملت مجهود عظيم حتى حدث تعديل تشريعي وحصل على موافقة الوزراء وفي طريقه للنواب وبعد الموافقة عليه سيكون بوسعنا تعظيم موارد النقابة لتحقيق معاش كريم وتأمين صحي مناسب لأعضاء النقابة وفنانيها".