بالأسماء.. الأوقاف: اعتماد 14 واعظة جديدة من مديرية القاهرة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 14 واعظة متطوعة جديدة بمديرية أوقاف القاهرة ، وهن :
1. ميرفت محمد رمضان جاد القاهرة
2. سناء السيد علي السيد القاهرة
3. إلهام إبراهيم علي أحمد القاهرة
4. سحر أحمد نعيم إبراهيم القاهرة
5. وآم علي محمود كامل القاهرة
6. نشوة محمد عبد المجيد المصري القاهرة
7. نرفانا إبراهيم محسن سرحان القاهرة
8. سناء محمد عبد الله عريقات القاهرة
9. منى محمد محمد محمود المهندس القاهرة
10. هويدا عبد الحميد محمد يوسف القاهرة
11. حنان علي مصطفى القاهرة
12. سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل القاهرة
13. مرفت فتح الله أحمد النحراوي القاهرة
14. منى عبد العظيم السيد سليم القاهرة