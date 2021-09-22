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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فرص عمل للشباب الأبرز.. برلماني يعدد مزايا توفير موارد مالية لقطاع الإتصالات

التحول الرقمي
التحول الرقمي

 أشاد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب،بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، مشيرا إلى أن هذا التوجيه جاء فى وقته المناسب ، حيث يحمل القطاع على كاهله عبء كبير، وتقديم المساندة والدعم لهم سيكون له المردود الإيجابي الأكبر فى جذب استثمارات جديدة مما يوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد “ الشوربجي” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن مجهودات الدولة، التى تتصاعد يوما بعد الآخر فى  التوجه الرقمي والتكنولوجي في مصر، يؤكد الوعي الكامل بإيجابياته، ودوره فى النهوض ومواجهة إشكاليات الماضي، ومواكبة التطورات العالمية، لاسيما بعد ما أثبته الواقع إبان أزمة جائحة كورونا أن التحول والتعامل الرقمي هو الإطار الفعال  لمواجهة مثل هذه الأزمات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مؤسسات الدولة بأكملها تعمل في ملف الرقمنة وكل في مجاله المختلف ، وهو ما يوضح الإرادة السياسية القوية بالجمهورية الجديدة .

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الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات

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برلماني: إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي تنهض بمستوى خدمات المواطنين

جدير بالذكر أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وصرح السفير بسام راضي ،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى المشاركة في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر".

 

وخلال الإجتماع وجه الرئيس بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، نظراً للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي وكذلك خطط الدولة للشمول المالي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين.

 

كما وجه الرئيس بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم إحدى القوى الداعمة لمصر في إطار خطتها للتحول الرقمي، وذلك في اطار الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل والدراسات الأكاديمية.

 

وذكر المتحدث الرسمي، أن  وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز جهود الحكومة للتحول الرقمى، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا مبادرة "منصة مصر الرقمية"، وكارت الخدمات الموحد، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحي، إلى جانب مشروع الرقم القومي للعقارات وتراخيص الثروة العقارية.

 

 

 

مجلس النواب السيسي لموارد الاتصالات عمرو طلعت وزير الاتصالات

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