أراجوز.. بسمة وهبة تشن هجوما على علاء صادق

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوما شرسا على علاء صادق، على الهواء بعد الشماتة في وفاة المشير طنطاوي، قائلة: "دبوس الشك لازم يشك قلب واحد مريض يدعى علاء صادق".

وقالت بسمة وهبة في برنامجها "90 دقيقة "المذاع على قناة "المحور"،: "علاء صادق مريض شهرة ويكره مصر، وهو أراجوز وخدام للمال والدولارات".



وأضافت بسمة وهبة: "ما فعله علاء صادق لا يوجد به رجولة أو شرف، و علاء صادق صبي من صبيان الإخوان يشمت في موت المشير طنطاوي".

وتابعت بسمة وهبة: "علاء صادق وعناصر الإخوان بدأوا في حملة شماتة عن وفاة المشير طنطاوي".

واكملت بسمة وهبة :" المشير طنطاوي رجل عظيم عبر بمصر من أوقات صعبة، لكن علاء صادق كتب تويته على السوشيال ميديا يشمت فيها من وفاة المشير طنطاوي ".

واستطردت بسمة وهبة: "لعبة الشماتة لعبة إخوانية حقيرة معروفة، والعاجز والفاشل لازم يقعد على النواصي يشمت في أحزان الغير ".