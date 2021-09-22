غلق 30 منشأة وتحرير 300 محضر مخالفة فى حملات بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان حملات رقابية تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتحقيق الانضباط داخل الأسواق والمحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

تم تنفيذ الحملة بإشراف من الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، الذى أشار إلى أنه تم تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة على مدار الفترة الماضية شملت 350 منشأة لبيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية، حيث تم إغلاق 19 منشأة بسبب عدم وجود تراخيص، و11 منشأة أخرى تمثل خطرا داهما على الصحة العامة، بالإضافة لتحرير 300 محضر للمخالفين، كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة من خلال قسم الأغذية بالمديرية.

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وقال وكيل وزارة الصحة بأسوان إنه تم إعدام 9 أطنان و621 كجم مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، منها لحوم ومنتجاتها ودواجن مجمدة ومعلبات وبهارات ومخبوزات، بجانب إعدام 8 آلاف و13 لتر مواد غذائية أخرى شملت زيوتا ومياه غازية وعصائر وخل، بالإضافة إلى ضبط كميات غذائية أخرى بسبب التغير في الخواص، أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، حيث تم التحفظ على تلك الكميات لحين ورود نتيجة الفحص والكشف اللازم عليها بالمعامل المتخصصة.

وأضاف إيهاب حنفى أن الحملات نجحت أيضاً في ضبط مواد غذائية أخرى غير مطابقة للمواصفات منها 750 كجم، و56 طن سكر، و1170 لتر خل، و3 أطنان و356 كجم من الجبن و2 طن مخلل بسبب التغير في الخواص، علاوة على ضبط 6 أطنان و 900 كجم حلاوة طحينية بسبب تغير في الخواص، مشيراً إلى أنه تم أيضاً ضبط كميات لمواد غذائية غير مطابقة للمواصفات تضم 3 طن و865 كجم ملح، بجانب 240 كرتونة أندومي، و10 آلاف قطعة حلويات لوليتا.

وكرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأديب أحمد أبو خنيجر، ابن المحافظة، لحصوله على جائزة الدولة للتفوق في الأدب في إطار رعاية المحافظة للمثقفين والأدباء.

كما كرم المحافظ 3 من رؤساء القرى لإنجازهم الأعمال المطلوبة منهم ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على الوجه الأكمل، بجانب تكريم عدد من العاملين ومديرى الإدارات الذين حصلوا على مراكز متقدمة في الدورات التدريبية المختلفة.

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