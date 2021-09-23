يحكي قصة قرآنية مشهورة.. ما سبب الجدل حول فيلم أهل الكهف وإقحام الأزهر؟

هل يجوز محاكاة قصة قرآنية في عمل فني أم لا؟ سؤال دائما يتعرض له أهل الفن كلما شرع أحدهم في مناقشة عمل فني ذي صلة بقصة ما وردت في القرآن، وهو ما حدث مع فيلم ”أهل الكهف“، الذي أثار حالة من الجدل منذ أن تم الإعلان عن بداية تصويره، وسط انقسام حول جواز محاكاة قصة القرآن في عمل فني.

منتج الفيلم يدافع عن "أهل الكهف"

وليد منصور

قال المنتج وليد منصور، إن الفيلم مأخوذ عن رائعة الكاتب توفيق الحكيم، وتمت معالجة النص المسرحي وتحويله إلى نص سينمائي بواسطة السيناريست أيمن بهجت قمر، متسائلا: ”لماذا يثار الجدل حول عمل عُرض على المسرح أكثر من 7 مرات تقريبًا“، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحول فيها هذه القصة إلى عمل فني، ولكن هذه المرة الأولى التي يتم تحويل هذه القصة إلى فيلم سينمائي.

وأكد منصور أن السيناريو تمت مراجعته من قبل الأزهر، حيث ظل داخل أروقة الأزهر لمدة 6 شهور، وتمت إجازته من قِبله، ثم عرض على الرقابة على المصنفات الفنية، وتمت إجازته أيضًا، حيث يعد الفيلم الأضخم إنتاجيًا خلال تاريخ السينما المصرية، ويحاكي حقبة تاريخية، ما يتطلب أموالًا باهظة للإكسسوارات والديكورات، حيث تم تصوير المشاهد الخارجية للفيلم في 4 دول أوروبية مختلفة، كما توقف تصويره أكثر من مرة بسبب ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة بتركيا خلال الفترة القادمة ليكون جاهزاً للجمهور بدُور العَرض السينمائية.



المؤلف: الأزهر عالج القصة بمفاهيم سليمة

أيمن بهجت قمر

أكد الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، أن الفيلم ”بالفعل يحاكي القصة التي ذكرت في القرآن، وتم عمل معالجة سينمائية لها، وتحويلها إلى نص سينمائي، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور"، مشيرا إلى أنهم حصلوا على موافقة الأزهر الشريف، ومع كل خطوة في طريق صناعة الفيلم، كان التواصل دائما مع الأزهر، الذي أوضح بعض الأمور التي كان يجهلها صناع الفيلم، فضلًا عن الجلسات المستمرة مع العالم الجليل الدكتور علي جمعة، ومناقشة بعض التفاصيل، وفي النهاية تم وضع نص لا يتعارض مع القصة القرآنية.

وأعرب “قمر” عن استنكاره للانتقادات الموجهة لهم، قائلًا: ”عندما يتم إنتاج أفلام تحوي مشاهد رقص أو بلطجة، ينتقدها الجمهور ويتهم صناعها بتشويه القيم المجتمعية، وعندما ننتج فيلمًا عن قصة من القرآن فيها العديد من العبر والمعاني السامية نتعرض أيضًا لهجوم“.



أبطال العمل: قصة حقيقية مشهورة

وكشف الفنان صبري فواز، أحد أبطال الفيلم، تفاصيل شخصيته في العمل، قائلًا إنه يجسد شخصية الوزير عرموش، وهو وزير شرير يحرض على القتل والفساد خلال الأحداث، ويقوم بقتله بطل العمل خالد النبوي في نهاية الأحداث ليثأر للجميع، موضحا أن الفيلم يسرد قصة أصحاب الكهف المعروفة في التاريخ، ولكن بمعالجة تختلف قليلًا من حيث التفاصيل عن القصة الحقيقية، ولكن النتيجة واحدة، والأحداث تقريبًا واحدة.

أما الفنان محمد ممدوح، فعلّق على مشاركته في الفيلم، قائلًا: ”سعيد جدًا بأنني فرد في هذا العمل التاريخي الكبير“، مشيرًا إلى أنه يؤدي شخصية مختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، وسيتفاجأ الجمهور به في هذا العمل.



عالم أزهري: نرحب بالمحاكاة

قال الدكتور محمد شحتة، الأستاذ في جامعة الأزهر، إنه لا مانع من تجسيد قصة قرآنية في عمل فني، بشرط أن يلتزم العمل بالقصة القرآنية، وألا توجد فيه مشاهد خليعة، حتى لا ترتبط في ذهن المشاهد بالقصة الموجودة في القرآن، مرحبا بفكرة محاكاة القصص القرآنية في أعمال فنية، حتى يتعرف النشء والشباب الذين تعلقوا بالسينما على عظمة القرآن.





الشركة المنتجة تطرح البوستر الدعائي للفيلم

قررت الشركة المنتجة لفيلم ”أهل الكهف“ طرحه في شهر ديسمبر المقبل، حيث تتبقى له مشاهد قليلة يتم تصويرها في المغرب، وقد استغل المخرج عمرو عرفة فترة التوقف وانتهى من مونتاج معظم أجزاء الفيلم حتى يكون جاهزًا للعرض ضمن أفلام موسم احتفالات الكريسماس و«رأس السنة».

وطرحت الشركة المنتجة، البوستر الدعائي، ويضم جميع أبطاله، وأبرزهم محمود حميدة، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي، وغادة عادل، وريم مصطفى، وصبري فواز، ومحمد ممدوح، وأحمد عيد، ومحمد فراج، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وتدور قصة فيلم «أهل الكهف» عام 250 ميلادياً، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يَتَمَثّل في ثلاثة من البشر يُبعَثُون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.