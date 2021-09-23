عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يحكي قصة قرآنية مشهورة.. ما سبب الجدل حول فيلم أهل الكهف وإقحام الأزهر؟

صدى البلد

هل يجوز محاكاة قصة قرآنية في عمل فني أم لا؟ سؤال دائما يتعرض له أهل الفن كلما شرع أحدهم في مناقشة عمل فني ذي صلة بقصة ما وردت في القرآن، وهو ما حدث مع فيلم ”أهل الكهف“، الذي أثار حالة من الجدل منذ أن تم الإعلان عن بداية تصويره، وسط انقسام حول جواز محاكاة قصة القرآن في عمل فني.

منتج الفيلم يدافع عن "أهل الكهف"

وليد منصور

قال المنتج وليد منصور، إن الفيلم مأخوذ عن رائعة الكاتب توفيق الحكيم، وتمت معالجة النص المسرحي وتحويله إلى نص سينمائي بواسطة السيناريست أيمن بهجت قمر، متسائلا: ”لماذا يثار الجدل حول عمل عُرض على المسرح أكثر من 7 مرات تقريبًا“، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحول فيها هذه القصة إلى عمل فني، ولكن هذه المرة الأولى التي يتم تحويل هذه القصة إلى فيلم سينمائي.
وأكد منصور أن السيناريو تمت مراجعته من قبل الأزهر، حيث ظل داخل أروقة الأزهر لمدة 6 شهور، وتمت إجازته من قِبله، ثم عرض على الرقابة على المصنفات الفنية، وتمت إجازته أيضًا، حيث يعد الفيلم الأضخم إنتاجيًا خلال تاريخ السينما المصرية، ويحاكي حقبة تاريخية، ما يتطلب أموالًا باهظة للإكسسوارات والديكورات، حيث تم تصوير المشاهد الخارجية للفيلم في 4 دول أوروبية مختلفة، كما توقف تصويره أكثر من مرة بسبب ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة بتركيا خلال الفترة القادمة ليكون جاهزاً للجمهور بدُور العَرض السينمائية.


المؤلف: الأزهر عالج القصة بمفاهيم سليمة

أيمن بهجت قمر

أكد الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، أن الفيلم ”بالفعل يحاكي القصة التي ذكرت في القرآن، وتم عمل معالجة سينمائية لها، وتحويلها إلى نص سينمائي، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور"، مشيرا إلى أنهم حصلوا على موافقة الأزهر الشريف، ومع كل خطوة في طريق صناعة الفيلم، كان التواصل دائما مع الأزهر، الذي أوضح بعض الأمور التي كان يجهلها صناع الفيلم، فضلًا عن الجلسات المستمرة مع العالم الجليل الدكتور علي جمعة، ومناقشة بعض التفاصيل، وفي النهاية تم وضع نص لا يتعارض مع القصة القرآنية.
وأعرب “قمر” عن استنكاره للانتقادات الموجهة لهم، قائلًا: ”عندما يتم إنتاج أفلام تحوي مشاهد رقص أو بلطجة، ينتقدها الجمهور ويتهم صناعها بتشويه القيم المجتمعية، وعندما ننتج فيلمًا عن قصة من القرآن فيها العديد من العبر والمعاني السامية نتعرض أيضًا لهجوم“.


أبطال العمل: قصة حقيقية مشهورة

وكشف الفنان صبري فواز، أحد أبطال الفيلم، تفاصيل شخصيته في العمل، قائلًا إنه يجسد شخصية الوزير عرموش، وهو وزير شرير يحرض على القتل والفساد خلال الأحداث، ويقوم بقتله بطل العمل خالد النبوي في نهاية الأحداث ليثأر للجميع، موضحا أن الفيلم يسرد قصة أصحاب الكهف المعروفة في التاريخ، ولكن بمعالجة تختلف قليلًا من حيث التفاصيل عن القصة الحقيقية، ولكن النتيجة واحدة، والأحداث تقريبًا واحدة.

أما الفنان محمد ممدوح، فعلّق على مشاركته في الفيلم، قائلًا: ”سعيد جدًا بأنني فرد في هذا العمل التاريخي الكبير“، مشيرًا إلى أنه يؤدي شخصية مختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، وسيتفاجأ الجمهور به في هذا العمل.


عالم أزهري: نرحب بالمحاكاة

قال الدكتور محمد شحتة، الأستاذ في جامعة الأزهر، إنه لا مانع من تجسيد قصة قرآنية في عمل فني، بشرط أن يلتزم العمل بالقصة القرآنية، وألا توجد فيه مشاهد خليعة، حتى لا ترتبط في ذهن المشاهد بالقصة الموجودة في القرآن، مرحبا بفكرة محاكاة القصص القرآنية في أعمال فنية، حتى يتعرف النشء والشباب الذين تعلقوا بالسينما على عظمة القرآن.
 

txt

صبري فواز ينشر بوستر فيلم «أهل الكهف»


الشركة المنتجة تطرح البوستر الدعائي للفيلم

قررت الشركة المنتجة لفيلم ”أهل الكهف“ طرحه في شهر ديسمبر المقبل، حيث تتبقى له مشاهد قليلة يتم تصويرها في المغرب، وقد استغل المخرج عمرو عرفة فترة التوقف وانتهى من مونتاج معظم أجزاء الفيلم حتى يكون جاهزًا للعرض ضمن أفلام موسم احتفالات الكريسماس و«رأس السنة».
وطرحت الشركة المنتجة، البوستر الدعائي، ويضم جميع أبطاله، وأبرزهم محمود حميدة، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي، وغادة عادل، وريم مصطفى، وصبري فواز، ومحمد ممدوح، وأحمد عيد، ومحمد فراج، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وتدور قصة فيلم «أهل الكهف» عام 250 ميلادياً، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يَتَمَثّل في ثلاثة من البشر يُبعَثُون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

هل الكهف الأزهر قصة قرآنية مشهورة محاكاة قصة قرآنية منتج الفيلم وليد منصور ايمن بهجت قمر عالم أزهري محمود حميدة خالد النبوى غادة عادل احمد عيد عمرو عرفة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني

الصحة: تعاون مع بيونتك الألمانية لتوفير لقاحات فيروس كورونا

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

أسطورة آرسنال : صلاح سيتفوق على رونالدو وأنصح ليفربول بتنفيذ شرطه

يحكي قصة قرآنية مشهورة.. ما سبب الجدل حول فيلم أهل الكهف وإقحام الأزهر؟

إعادة تدوير البطاريات.. فورد تتعاقد مع شركة مملوكة لمؤسس شريك بتسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ