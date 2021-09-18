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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبري فواز ينشر بوستر فيلم «أهل الكهف»

اهل الكهف
اهل الكهف

شارك الفنان صبري فواز، البوستر الرسمي الأول لفيلم «أهل الكهف» وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

وتصدر البوستر، صور نجوم العمل؛ الفنان خالد النبوي وغادة عادل وريم مصطفى ومحمود حميدة ومحمد فراج ومحمد ممدوح، وكتب تعليقا: "Sooooooooon #اهل_الكهف.
 

أهل الكهف بطولة غادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد واحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور. 

 

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم قريبا في جميع بلدان العالم. 
 

صبرى فواز فيلم جديد فيلم “أهل الكهف خالد النبوى البوستر الرسمي

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