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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 145 حالة تعد على الأرض الزراعية بالشرقية

إزالة 145 حالة تعدي
إزالة 145 حالة تعدي على الأرض الزراعية بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ أعمال إزاله التعديات على أراضي أملاك الدولة ، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجه الـ 18،  تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

 

أوضح المحافظ أنه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة ٢٥ حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ٢ فدان و١١ قيراط و ٦ سهم زراعة ، كما تم إزاله ١٢٠ حاله تعدي بالبناء المخالف بمساحه ١٦ ألف و٤١٢ متر بمراكز ( أولاد صقر – ههيا – الزقازيق – كفر صقر – فاقوس – أبو كبير – منيا القمح – ديرب نجم – بلبيس – الابراهيمية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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أكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في ازاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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