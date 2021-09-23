محمد لاشين: تصحيح الإبصار يعمل على تحسين جودة الرؤية للفرد

قال الدكتور محمد لاشين استشاري طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأزهر، إن مفهوم تصحيح الإبصار اختلف عما كان يحدث قديما ويتم العمل حاليا على تصحيح الإبصار وتحسين جودة الرؤية لدى الفرد والاستغناء عن النظارات والعدسات اللاصقة .

وأضاف محمد لاشين في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" تصحيح الابصار لا يحل مشاكل المياه البيضاء ومشاكل الشبكية والقرنية".

وتابع محمد لاشين :" أي فرد مصاب بقصر أو طول نظر أو استجماتيزم عليه استشارة الطبيب للتعرف على طريقة التعامل مع طول وقصر النظر ونوع العملية المناسبة له".

وأكمل محمد لاشين :" هناك عمليات مختلفة لتصحيح الإبصار، ومنها الليزر السطحي والليزر التفصيلي لمن يعاني من عدم انتظام في سطح القرنية ".