الصحفيين ترفض تكويد 10 صحف جديدة |غضب بين العاملين من قرار المجلس

رفض مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه المطول الذى عقد مساء أمس واستمر حتى التاسعة من صباح اليوم ، تكويد 10 صحف جديدة متقدمة للقيد وهي " البيان - الكلمة - مصر المستقبل - الحدث الاقتصادي- البوصلة الاقتصادية - البورصجية - دي ميدل إيست - المسار - أهل مصر - بلدنا اليوم.

ورغم استيفاء معظم الصحف لكافة الأوراق المطلوبة للقيد، إلا أن المجلس لم يوافق على تكويدهم ولم يعلن سبب رفض التكويد الأمر الذى أغضب جميع العاملين بالصحف التي يعملون بها منذ سنوات طويلة وينتظرون مرحلة التكويد لتحقيق حلمهم والاعتراف بهم .

قرار رفض الجرائد الجديدة

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الذي بدأ مساء أمس الأربعاء وتواصل حتى صباح اليوم الخميس برئاسة ضياء رشوان، رفض تكويد 10 صحف جديدة، لعدم انطباق الشروط عليها.

وعلى نفس الصعيد قرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب القيد لـ صحيفتي الشروق والطريق ومنحهما أسبوعا لتقديم الأوراق المطلوبة.

وتقرر عقد لجنة لتدريب الزملاء المتقدمين منهما للجنة القيد (تحت التمرين) بداية من السبت 2 أكتوبر المقبل وتنتهي الخميس 7 أكتوبر، وعقب انتهاء لجنة التدريب سيتم عقد اجتماع لتحديد موعد انعقاد لجنة تحت التمرين خلال شهر أكتوبر.

وكانت «صحف البيان - الكلمة - مصر المستقبل - الحدث الاقتصادي - البوصلة الاقتصادية - البورصجية - ذي ميدل إيست - المسار - أهل مصر وبلدنا اليوم» تقدمت بطلب للتكويد، والذي يتمثل في إدراجها ضمن الصحف المعترف بها من النقابة ليتسنى حصول الصحفيين العاملين بها التقدم للقيد بـ جداول تحت التمرين.

اجتماع لجنة القيد بالصحفيين

وكانت لجنة بحث تكويد الصحف المتقدمة، والتي ضمت بعضويتها محمد خراجة وأيمن عبد المجيد ودعاء النجار ومحمد سعد عبدالحفيظ قد اجتمعت أمس، وفحصت كافة الملفات والأرشيف الخاص بالصحف، وأعدت تقريرها بتقييم كافة الجرائد وتم عرضه على اجتماع المجلس مساء أمس.

وكانت قد خاطبت اللجنة فى وقت سابق الصحف المتقدمة لتقديم ما يفيد بفتح ملفات تأمينية للعاملين بها والتحقق من وجود مقر ثابت ومعروف للجريدة والتأكد من أن صحفيين نقابيين يمثلون 70% من طاقة العمل بالجريدة.

مناقشة ملفات هامة

يذكر أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان دعا مجلس النقابة لاجتماع أمس لمناقشة عدد من الملفات الهامة منها؛ مناقشة ملفات خاصة بالإسكان منها النادي البحري بالإسكندرية وأرض النادى بــ6 أكتوبر، بالإضافة إلى مناقشة الملف الخاص بتكويد الصحف الجديدة والصحف المعلق القيد منها والإعانات والقروض، فضلا عن مناقشة موعد لجنة لجدول تحت التمرين، وامور خاصة بواجهة المبنى بالاضافة الى أمور عديدة.

ضوابط وشروط تكويد الصحف

يذكر أن ضوابط وشروط تكويد الصحف يرجع إلى اللائحة النقابية الخاصة بـ التكويد وتتمثل في وجود مقر ثابت للصحيفة، والانتظام في صدور المطبوعة، لمدة لا تقل عن عام، مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك النقابة بالإصدار الخاص بالصحيفة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، بجانب شروط أخرى تضمن حقوق العاملين وهو شرط تعيين العاملين بها والتأمين عليهم.

تثمين جهود نقيب الصحفيين

وكان قد أصدر رؤساء تحرير الصحف المتقدمة لـ«التكويد»، بيانًا أكدوا فيه بأنهم يثمنون جهود نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وخاصة أعضاء لجنة التكويد خلال الأيام القليلة الماضية، عقب الاجتماع السابق لهم.

وطالب رؤساء التحرير بمزيد من التفاهم بين مجلس نقابة الصحفيين وعلى رأسهم النقيب ورؤساء الصحف المطالبة التكويد لصالح شباب الصحفيين، الذين أفنوا عمرهم في العمل الصحفي، وكذلك وضع ملف التكويد على جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل، حتى يتم إنهاء واحد من الملفات النقابية المهمة العالقة منذ سنوات.

مزيد من التواصل لمتابعة الصحف

وأشاد رؤساء تحرير الصحف المتقدمة للتكويد خلال اجتماعهم بمقر نقابة الصحفيين، بالتنسيق الجيد والتعاون المشترك بين مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، مطالبين بمزيد من التواصل لمتابعة الصحف التي أنهت الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعها حسب مواد القانون الجديد.

وأكد رؤساء التحرير إلى أن صحف التكويد تضم كوكبة من أمهر الصحفيين تحت التدريب وكذلك من النقابيين، الذين يأملون من النقيب وأعضاء مجلس نقابتهم تقنين أوضاعهم المهنية بضم صحفهم للنقابة.

وأشار المجتمعون من رؤساء التحرير إلى أنهم يأملون ألا تعقد لجنة القيد المقبلة قبل تنفيذ وعود النقيب والمجلس بإنهاء ملف التكويد.

ماذا يقصد بتكويد الصحف؟

والتكويد عبارة عن إقرار نقابة الصحفيين للصحيفة، يجرى على هذا الإقرار قيد الصحفيين العاملين فيها في جداول النقابة للحصول على عضويتها، ومن ثم تحصل الصحيفة على كود يدرج بناء عليه صحفييها في القيد، ويتسنى لهم التقدم بأوراقهم للجان القيد سواء تحت التمرين، ومن بعدها المشتغلين لمن أمضوا المدة القانونية المطلوبة وفقًا لقانون ولائحة نقابة الصحفيين.