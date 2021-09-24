غدا.. بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير كبديل للباعة الجائلين في العبور

أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئـيس جهاز تنمية مدينة العبور، بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير بالحي الثاني خلف المرور، اعتبارا من غد السبت الموافق ۲۰۲۱/۹/٢٥، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدينة، وللقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.



ونوه المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئـيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن أن السوق تعد بديلا للباعة الجائلين لتوفير أماكن بيع مناسبة، وسيتواجد بها كافة مستلزمات المواطنين اليومية من أسماك ودواجن ولحوم وخضراوات وفاكهة وعطارة، وغير ذلك.

وأضاف المهندس الرؤوف الغيطى، رئـيس جهاز تنمية مدينة العبور أنه تم تعديل خطوط المواصلات الحالية بالمدينة للمرور على السوق الجديدة، تيسيرا على السكان ومرتادي السوق.