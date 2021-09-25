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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرق وإمساك وانتفاخ.. تعرف على أضرار الشاي باللبن

صدى البلد

يعتبر الشاي باللبن من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص من الأشخاص ويتناول البعض فى الصباح الباكر فور الاستيقاظ من النوم.

وترتبط أضرار الشاي باللبن  بالتوقيت الذي يتم تناوله فيه إلى حد كبير فهى تزداد فى بعض الأوقات مثل عند تناوله على الريق وبعد الأكل.

ووفقا لموقع onlymyhealth؛ نعرض لكم فى هذا التقرير بعض الأضرار لتناول الشاى باللبن..

حيث ذكرت العديد من الدراسات أن شرب الحليب والشاي معًا يمكن أن يعيقا امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، فالكثير من الشاي يمكن أن يسبب نقص الحديد والزنك، واللبن مبستر لقتل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، ولكن غليان الحليب عند 100 درجة مئوية يغير مكوناته (عند تحضير الشاي).

الشاى بالحليب يسبب الإنتفاخ..
  يمكن أن يسبب الانتفاخ،  يسبب الكافيين الموجود في الشاي انتفاخ معدتك، ويمكن أن تؤدي إضافة الحليب إلى الشاي إلى العديد من المخاطر الصحية لأن الحليب والكافيين يعملان على زيادة إنتاج الغاز.

الشاى بالحليب يسبب الإمساك..
يمكن أن تساعد مادة كيميائية تسمى الثيوفيلين في شاي الحليب على إزالة السموم من الجسم، ولكن الكثير من الثيوفيلين يمكن أن يجعلك تشعر بالجفاف ، مما قد يسبب أيضًا إمساكًا مفرطًا.

الثيوفيلين يسبب جفافا شديدا في جسمك؟ بالنسبة لبعض الأشخاص ، يبدو أن منتجات الألبان سبب شائع للإمساك، و يبدو أن الرضع والأطفال الصغار في خطر بشكل خاص ، ربما بسبب الحساسية للبروتينات الموجودة في حليب البقر.

الشاى بالحليب يسبب الارق..
شرب أكثر من كوبين من الشاي يوميًا يمكن أن يسبب دوار النوم، فالشاي غني بالكافيين تمامًا مثل القهوة، ويعتبر غثيان النوم من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للشاي بالسكر والحليب، ويمكن للشاي بالحليب أيضًا أن يعطل صحتك العقلية لأنه يزيد من التوتر والقلق والأرق.

الشاى بالحليب يسبب حبوب الشباب  والبثور

التأثير الجانبي الآخر لشرب شاي الحليب، هو أنه يمكن أن يسبب حب الشباب والبثور، فعندما يتم تناول شاي الحليب بكميات قليلة ، يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول شاي الحليب يمكن أن يسبب اختلالًا في المواد الكيميائية للجسم وينتج حرارة شديدة.

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