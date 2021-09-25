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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بإنشاء مكتب سجل مدني في قرية "سيلا" بالفيوم

النائب محمد محمود
النائب محمد محمود عبدالقوي، عضو مجلس النواب

تقدم النائب محمد محمود عبدالقوي عضو مجلس النواب عن الفيوم، بمقترح برلماني إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لإنشاء سجل مدني بقرية "سيلا" لخدمة الآلاف من أبناء القرية.

 

وقال النائب، في مقترحه، أن قرية "سيلا" من أكبر قرى المحافظة يقطن بها أكثر من 40 ألف نسمة، ومع ذلك لا يوجد بها مكتب سجل مدني، مما يدفع أبناء القرية يوميًا للذهاب إلى المدينة لاستخراج أوراقهم وإنهاء مصالحهم، متكبدين الكثير من المشقة والمصروفات يوميًا، حيث أن أقرب سجل مدني للقرية يوجد على بُعد أكثر من 30 كيلو متر.

 

وأوضح عبدالقوي، أن هناك مقر حكومي يصلح أن يكون مكتبًا للسجل المدني كائن بالوحدة المحلية لقرية "سيلا" وجاهز للاستخدام، غير ما ينقصه إصدار قرار بتشغيله من محافظة الفيوم واستغلاله كمكتب للسجل المدني، لافتًا إلى أنه حال العمل به من شأنه أن يوفر الكثير على أبناء قرية "سيلا" ويرفع المعاناة عنهم، كما من شأنه أن يقدم خدماته لأبناء القرى المجاورة لها.

 

وطالب النائب محمد محمود عبدالقوي، وزارة التنمية المحلية بسرعة إصدار توجيهاتها وتكليفاتها للمحافظة، لتجهيز مكتب للسجل المدني بقرية "سيلا" بالفيوم، للتيسير على المواطنين.

مقترح برلماني وزير التنمية المحلية سجل مدنى قرية سيلا مقر حكومي

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