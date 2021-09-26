الصحف الكويتية اليوم: استمرار استقرار الوضع الوبائي في البلاد.. تعديلات وزارية في حكومة الإمارات.. «النهضة» التونسية تتعرض لأخطر انشقاق.. وفتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية

الصحف الكويتية

الصحة الكويتية: جرعة ثالثة تنشيطية تشمل 3 فئات

العراق: مذكرات اعتقال بحق المشاركين في مؤتمر الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني

فرنسا تضاعف عدد لقاحات «كورونا» المقدمة للدول الفقيرة

الكونجرس الأمريكي يستجوب قادة البنتاجون

3 قتلى إثر خروج قطار عن مساره في مونتانا الأميركية



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أبرزت صحيفة القبس اعلان وزارة الصحة الكويتية استقرار اللجان المختصة في الوزارة، على تقديم جرعة تنشيطية ثالثة، استنادا إلى تحليل نتائج الدارسات والأبحاث ذات الصلة، وحرصا على مواجهة ارتفاع مخاطر التحورات الجديدة.

وأوضحت أن الفئات المشمولة بهذه الجرعة في المرحلة الحالية، على أن يكون قد مضى على تلقيها الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر؛ من تزيد أعمارهم على 60 سنة، و الفئات الأكثر عرضة للإصابة «العاملين في المجال الصحي»، وفئة ذوي أمراض نقص المناعة.

وقالت صحيفة الراي إن الطلاب عادوا من جديد إلى المدارس، بعد أن فتحت المدارس الأجنبية أبوابها، صباح اليوم الأحد، إيذاناً لعودة الدراسة الحضورية للطلاب للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا ا في فبراير 2020، وسط إجراءات صحية مشددة طبقتها وزارة التربية وإدارات المدارس.

أشارت صحيفة الجريدة إلى اعلان وزارة الصحة، أمس السبت، تأكيد إصابة 41 حالة جديدة، وتسجيل 55 حالة شفاء، و 1 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 411,447 حالة

نقلت صحيفة الأنباء عن مصادر مطلعة تأكيدها في تصريحات خاصة أنه لم يتبق أمام الحكومة الحالية إلا 3 اجتماعات اعتيادية فقط قبل الإعلان عن التعديل الوزاري الذي سيتم خلال أقل من شهر، لتهيئة الوقت المناسب للحكومة لاستكمال استعدادات المشاركة بفاعلية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر في 26 أكتوبر.



عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الأنباء باعتماد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، والذي أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد، وذلك بهدف تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين.

أشارت صحيفة القبس إلى اعلان مجلس القضاء العراقي الأعلى، اليوم الأحد، عن صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي، أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو «وسام الحردان» على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

أوضحت صحيفة الوطن إعلان لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان إنهاء خدمة 399 من العاملين بالدولة على خلفية شبهات فساد.

وبينت اللجنة في بيان أنها أنهت خدمة 86 من العاملين بوزارة الطرق والجسور ولاية الخرطوم وكذلك 64 من العاملين بمصلحة الأراضي إضافة الى إنهاء خدمة 17 قاضيا بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا واستئناف وعدد من وكلاء النيابة بجانب 192 عاملا بالسلطة القضائية.

أفادت صحيفة الراي بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية، أن أربعة فلسطينيين على الأقل، استشهدوا خلال مداهمات في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد. ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الصهيوني، ولم تحدد وزارة الصحة الفلسطينية هوية الرجال الأربعة.

وذكرت تقارير إعلامية صهيونية أنهم أعضاء في جماعات مسلحة قُتلوا في معارك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن الصهيونية في عدة مواقع.

قالت صحيفة الأنباء إن أكثر من مئة قيادي وعضو بارز في حزب النهضة الإسلامي التونسي من بينهم نواب ووزراء سابقون أعلنوا استقالتهم من الحزب، أمس السبت، احتجاجا على أداء القيادة في أكبر ضربة للحزب الذي يواجه انقسامات غير مسبوقة.

وحزب النهضة هو أكبر حزب في البرلمان ويعاني أزمة واضحة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عزل الحكومة وتجميد البرلمان في 25 يوليو وسط احتجاجات على أداء قيادة الحزب في الأزمة الحالية.



دوليا، أشارت صحيفة الراي إلى فتح مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم في ألمانيا في انتخابات تشريعية غير واضحة النتائج يتنافس فيها الاشتراكيون الديموقراطيون والمحافظون لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل التي ستنسحب من الحياة السياسية بعد 16 عاما في الحكم.

ودعي الناخبون البالغ عددهم حوالى 60,4 مليونا للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 18,00 (16,00 ت غ) لانتخاب نوابهم، فيما تشير آخر استطلاعات للرأي إلى تقدم الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة وزير المال أولاف شولتز بفارق طفيف بحصوله على 25% من نوايا الأصوات، مقابل 22 إلى 23% للمحافظين بزعامة أرمين لاشيت، وهي أدنى نسبة تاريخية لحزب المستشارة المنتهية ولايتها.

وفي سياق المتصل، قالت صحيفة الأنباء إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الناخبين حثت، أمس السبت، على التصويت لمرشح تحالفها أرمين لاشيت لتشكيل مستقبل ألمانيا، في محاولة أخيرة لدعم حملته قبل ساعات من بدء الاقتراع الذي تغادر بعده السلطة منهية 16 عاما في حكم أكبر الاقتصادات الأوروبية.

ذكرت صحيفة الجريدة أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعلن أمس السبت ان فرنسا ستضاعف عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والمقدمة للدول الفقيرة لتصل الى 120 مليون جرعة بدلا من 60 مليون جرعة.

وقالت محطة (بي اف ام) الاخبارية انه تم الاعلان عن تقديم الجرعات للدول الفقيرة من خلال مداخلة عبر الفيديو في حفل خيري أقيم الليلة قال خلاله ماكرون "ان الظلم هو ان يكون التلقيح متأخرا جدا في قارات اخرى وذلك بسببنا جماعيا ففي افريقيا بالكاد ثلاثة بالمئة من السكان اخذوا اللقاح ويجب تسريع الامر وتعزيزه".

وأفادت صحيفة الأنباء بأن ثلاثة أفراد على الأقل لقوا حتفهم أمس السبت بعد خروج قطار ركاب عن مساره في وسط ولاية مونتانا الأميركية.

ونقل التقرير عن مكتب قائد شرطة مقاطعة ليبرتي قوله أن الحادث أسفر أيضا عن إصابات عديدة.

أوضحت صحيفة الوطن تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت أن على الولايات المتحدة "أن تتحرك في شكل أكبر وتحل كل القضايا المتصلة" بإحياء الاتفاق النووي مع ايران.

وفي مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمل لافروف أن تستأنف المفاوضات في فيينا والتي تتم بين ايران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، "في أقرب وقت".

وقالت صحيفة القبس إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي يستعدان للخضوع لاستجواب الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يستعد فيه زعماء البنتاغون للإدلاء بشهادتهم أمام الكونغرس.

ويخطط النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لاستجواب المسؤولين هذين حول الانسحاب من أفغانستان الشهر الماضي، وبشأن ما صدر في كتاب جديد تحت اسم "الخطر" يقول، إن ميلي اتصل بالصين سراً لتهدئة التوترات المحيطة بانتخابات عام 2020.